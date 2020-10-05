На сайте «Фонтанки» вовсю идет выдвижение номинантов премии «Признание и Влияние». Известные петербуржцы также отмечают там тех, кого любят и кому доверяют, и не стесняются рассказать о своем выборе.

Алексей Белоусов Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив

Генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов рассказал, какие городские предприятия он бы номинировал на премию «Фонтанки»: — Пожалуй, среди банков я бы выделил ВТБ. У меня в телефоне стоит приложение этого банка — оно отлично работает. Причем независимо от того, где ты находишься — в том числе и за границей все переводы осуществляются без проблем. Это успешный, крупный банк, поэтому я проголосовал бы именно за него. Что касается небольших кредитных организаций, то хотелось бы особо отметить ПАО «Ак Барс» Банк.

По поводу службы доставки еды отмечу, что уже давно пользуюсь услугами сервиса «Два берега». Как-то вызывал Delivery Club, но все же решил, что «Два берега» привычнее. Лучший вуз в Петербурге? Конечно СПбГУ! Я сам там учился и знаю этот замечательный университет. Следующим за ним, пожалуй, назову Политехнический. В то время, когда я занимался научной деятельностью, у меня было много знакомых и коллег из этого учебного заведения. Там сильная научная школа! Если говорить о частных вузах, могу сказать только об одном из них — Международном банковском институте — поскольку также учился в нем. Впечатления об этом вузе у меня остались хорошие. Хотя с тех пор, как я там учился, много воды утекло, и что там происходит сейчас — сказать сложно. Выделить лучший бар или ресторан сегодня сложно, особенно после длинного периода самоизоляции — начинаешь забывать, какой из них нравился и за что. Тем более что хороших заведений много. Среди ресторанов все же выделил бы «Бахрому» в Репино. В этом заведении хорошая кухня, качественное обслуживание — и для посещения всей семьей он годится, потому что там комфортно и взрослым, и детям. Часто заказываю там плов — готовят его нереально вкусно!

В последнее время слышу много прекрасных отзывов об арт-пространстве «Порт Севкабель». Сам там не был. Но людям, которые хорошо отзывались об этом месте, доверяю, поэтому проголосовал бы именно за «Севкабель». Мне особенно сложно выбирать какую-то одну строительную компанию, так как я хорошо понимаю, насколько все они разные, но все достойны победы. Есть небольшие и сравнительно недолго работающие, но отлично зарекомендовавшие себя на рынке, например компания LEGENDA. В Петербурге она существует 10 лет. Компания уже успела выделиться интересными решениями, уникальными проектами, заслужила уважение как организация, которая делает очень достойный продукт. В то же время в городе почти 30 лет строит и является бесспорным лидером среди застройщиков Setl City. Эта компания — так же как «Группа ЛСР», Группа «Эталон» и ряд других крупных корпораций — возводит для людей новые жилые комплексы высочайшего качества и комфортности. Не только в Петербурге, но и во всей России они первые по вводу жилья.

Что касается номинации «Сделано в Петербурге», то с удовольствием напомню о том, чем стоит гордиться всегда и о чем нельзя забывать, — единственное в России конструкторское бюро, специализирующееся на разработке проектов ледоколов с ядерными энергетическими установками ЦКБ «Айсберг», когда-то — ЦКБ-15 на Васильевском острове. Это конструкторское бюро, спроектировавшее первый атомный ледокол «Ленин» и уже позже — атомный ледокол «Арктика». И сегодня ЦКБ «Айсберг» занимается созданием ледоколов и ледокольно-транспортных судов любого класса, в том числе проектирует плавучие энергоблоки или плавучие АЭС. А «Балтийский завод» продолжает их строить. Лучший работодатель — тот, кто никого не сократил во время коронавируса и не уменьшил людям заработную плату. Это — Смольный…» На специальном сайте премии любой может проголосовать за свои любимые компании, чтобы помочь им одержать достойную победу и получить заслуженную премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Система оценки такова, что чем больше сотрудников, клиентов и друзей компания убедит проголосовать за себя, тем больше шансов у нее пройти в финал. Инструкцию, как правильно голосовать, можно найти тут.

Приглашаем всех петербуржцев активно выдвигать номинантов. В этом году премия будет разыгрываться в 11 номинациях: • «Банк»: голосуем за тех, кто лучше других обеспечивал безопасность наших финансов, комфорт и гибкость в их управлении; • «Служба доставки»: лучшие компании, которые помогли петербуржцам пережить коронавирусные времена, доставляя домой или в офис товары и продукты; • «Высшее учебное заведение»: называем высшие учебные заведения в Петербурге, лучше других обеспечившие учебный процесс в необычных обстоятельствах; • «Бар и ресторан»: не все в этой отрасли вышли живыми из периода самоизоляции. Но многим, напротив, удалось обновиться и окрепнуть. Если среди них и ваши любимые — выдвигайте их в этой номинации; • «Арт-пространство»: новые форматы активных развлечений в Петербурге, на этот раз без традиционных музеев, театров, кинотеатров; • «Бизнес-центр или коворкинг»: самые удобные площадки в Петербурге для работы и творчества; • «Строительная компания»: надежный застройщик, возводящий качественные и комфортные для проживания жилые комплексы;

• «Сделано в Петербурге»: любимые торговые марки, сделанные руками наших земляков и производство которых расположено в городе или в Ленинградской области; • «Лучший работодатель»: если вам нравится, как ваша компания заботится о своих сотрудниках (что в этом году удавалось далеко не всем), смело выдвигайте ее в этой номинации; • «Бизнес-старт года»: самое яркое открытие бизнеса в Петербурге по итогам 2019–2020 годов. Кроме того, в номинации «Человек года» выдвижение будет осуществляться экспертным сообществом. Но окончательный выбор победителя также будет за читателями «Фонтанки».