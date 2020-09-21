«Признание и Влияние»: руководство для желающих принять участие
Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга. Особо ценно получить такую награду в этом непростом году. А как это сделать — мы сейчас объясним.
Что это за премия такая? Никогда не слышал!
Ежегодная премия «Фонтанки.ру» — это знак качества именно петербургского бизнеса. Обычно предприниматели сами благодарят горожан, а мы даем петербуржцам возможность сказать спасибо за работу тем, кто меняет к лучшему наш город и делают нашу жизнь удобнее и приятнее. Эту премию мы вручаем уже в четвертый раз, и во второй, когда результаты определяет не жюри и избранные отраслевые специалисты, а сами петербуржцы. В этом году «Фонтанка» запланировала 11 номинаций для лучших из лучших.
И какие же это номинации?
А вот какие:
- «Банк»: голосуем за тех, кто лучше других обеспечивал безопасность наших финансов, комфорт и гибкость в их управлении.
- «Служба доставки»: лучшие компании, которые помогли петербуржцам пережить коронавирусные времена, доставляя домой или в офис товары и продукты.
- «Высшее учебное заведение»: называем высшие учебные заведения в Петербурге, лучше других обеспечившие учебный процесс в необычных обстоятельствах.
- «Бар и ресторан»: не все в этой отрасли вышли живыми из периода самоизоляции. Но многим, напротив, удалось обновиться и окрепнуть. Если среди них и ваши любимые — выдвигайте их в этой номинации.
- «Арт-пространство»: новые форматы активных развлечений в Петербурге, на этот раз без традиционных музеев, театров, кинотеатров
- «Бизнес-центр или коворкинг»: самые удобные площадки в Петербурге для работы и творчества.
- «Строительная компания»: надежный застройщик, возводящий качественные и комфортные для проживания жилые комплексы.
- «Сделано в Петербурге»: любимые торговые марки, сделанные руками наших земляков и чье производство расположено в городе или в Ленинградской области.
- «Лучший работодатель»: если вам нравится, как ваша компания заботится о своих сотрудниках (что в этом году удавалось далеко не всем), смело выдвигайте ее в этой номинации.
- «Бизнес-старт года»: самое яркое открытие бизнеса в Петербурге по итогам 2019–2020 годов.
Наверное, у премии будет пафосное жюри, которое ничего о простом бизнесе не знает?
И вовсе нет! В большинстве номинаций выдвижение кандидатур — первый этап — это дело читателей «Фонтанки». Они своими руками вбивают названия любимых компаний или брендов (для номинации «Сделано в Петербурге») в специальные формы на сайте премии. И эти же пользователи потом будут определять судьбу премии в каждой номинации, потому что голосование в шорт-листах — второй этап — тоже будет всенародным.
Только в номинации «Человек года» выдвижение будет осуществляться экспертным сообществом. Но окончательный выбор победителей и тут все равно будет за вами. Да-да, в том числе и за вами, тем человеком, который сейчас читает это объяснение.
Как же устроена премия «Признание и Влияние»?
Она состоит из четырех этапов:
- До 11 октября — номинирование. Это самых главный период. От того, сколько раз компанию назовут как лучшую в одной из номинаций, зависит, попадет ли она в шорт-лист премии. Помните! Пройдет последний день — и вы больше не сможете никого добавить. Так что поторопитесь.
- С 11 по 18 октября мы будем считать названия. Кого упоминают чаще всех, тот первый. И так до десяти кандидатов на премию в каждой номинации. Получится у нас ТОП-100 лучших в Петербурге по версии горожан.
- С этими списками мы с вами выходим на всенародное голосование — с 19 октября по 30 ноября. В каждой номинации победит тот, за кого отдадут больше всего голосов.
- А 10 декабря «Фонтанка» устроит настоящий праздник — если, конечно, эпидситуация не помешает. Ожидается торжественное объявление победителей и торжественное вручение премий.
Я что-то не понял: так кто выдвигать кандидатов может?
А вот вы и можете. А еще у вас есть шанс позвать друзей, коллег, родственников и знакомых, рассказать о премии в социальных сетях, на профессиональных форумах и в чатах, на сайтах — да хоть в объявлении на подъезде. Пусть компанию, без которой вы не мыслите себе Петербург в 2020 году, выдвинет как можно больше пользователей.
Как выбрать номинанта?
Каждое из предприятий, которое вы хотите заявить на премию, должно соответствовать трем критериям:
- быть представленным в Петербурге;
- подходить под выбранную номинацию (кроме «Человек года»);
- быть в ваших глазах лучшим из того, что есть в данный момент в нашем городе.
Напоминаем: в номинации «Сделано в Петербурге» мы выбираем бренд, лучшую торговую марку нашего города.
Я выбрал бизнес, который хочу видеть победителем премии. Как же мне его номинировать?
Для этого надо:
- Зайти на специальную страницу сайта премии — priznanie.fontanka.ru.
- Прочитать еще раз правила.
- Авторизоваться в одной из двух социальных сетей — Facebook или ВКонтакте, на выбор. Мы нигде не будем хранить ваши данные, это только для того, чтобы избежать накруток.
- В появившемся списке выбрать нужную номинацию.
- Вписать туда название компании или бренда, причем так, чтобы мы могли однозначно идентифицировать их при подсчете.
- Нажать кнопку «Отправить».
Помните: в каждой номинации вы можете выдвинуть только одного кандидата. Если вы впишете нескольких — например, через запятую, — нам придется аннулировать ваш голос.
Всего шесть простых шагов — а результат-то будет ого-го!
Кто же попадет в шорт-лист?
На втором этапе премии мы сосчитаем, сколько раз каждое название было выдвинуто, и составим краткие списки для каждой номинации: 10 предприятий, которые набрали больше всего голосов.
И как за них потом проголосовать?
На третьем этапе на сайте премии появятся ссылки на голосования, где вы сможете выбрать одну — лучшую из лучших — компанию в каждой номинации и отдать за нее свой голос (только один). В нынешнем году это смогут сделать исключительно авторизованные на «Фонтанке» пользователи.
Сколько стоит участие?
Участие в премии в качестве номинанта бесплатное для всех.
Но если вы хотите стать официальным партнером премии, то по вопросам сотрудничества можно обратиться к Зое Красавиной
моб.: +7 (911) 134–10–32
моб.: +7 (921) 414 77 13
тел: +7 (812) 416–777–3 доб.305