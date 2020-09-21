FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +15
75.03р88.96р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19

«Признание и Влияние»: руководство для желающих принять участие

21.09.2020 14:09
Печать

«Признание и Влияние»: руководство для желающих принять участие

Ежегодная городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Петербурга. Особо ценно получить такую награду в этом непростом году. А как это сделать — мы сейчас объясним.

1

Что это за премия такая? Никогда не слышал!

Ежегодная премия «Фонтанки.ру» — это знак качества именно петербургского бизнеса. Обычно предприниматели сами благодарят горожан, а мы даем петербуржцам возможность сказать спасибо за работу тем, кто меняет к лучшему наш город и делают нашу жизнь удобнее и приятнее. Эту премию мы вручаем уже в четвертый раз, и во второй, когда результаты определяет не жюри и избранные отраслевые специалисты, а сами петербуржцы. В этом году «Фонтанка» запланировала 11 номинаций для лучших из лучших.

2

И какие же это номинации?

А вот какие:

  • «Банк»: голосуем за тех, кто лучше других обеспечивал безопасность наших финансов, комфорт и гибкость в их управлении.
  • «Служба доставки»: лучшие компании, которые помогли петербуржцам пережить коронавирусные времена, доставляя домой или в офис товары и продукты.
  • «Высшее учебное заведение»: называем высшие учебные заведения в Петербурге, лучше других обеспечившие учебный процесс в необычных обстоятельствах.
  • «Бар и ресторан»: не все в этой отрасли вышли живыми из периода самоизоляции. Но многим, напротив, удалось обновиться и окрепнуть. Если среди них и ваши любимые — выдвигайте их в этой номинации.
  • «Арт-пространство»: новые форматы активных развлечений в Петербурге, на этот раз без традиционных музеев, театров, кинотеатров
  • «Бизнес-центр или коворкинг»: самые удобные площадки в Петербурге для работы и творчества.
  • «Строительная компания»: надежный застройщик, возводящий качественные и комфортные для проживания жилые комплексы.
  • «Сделано в Петербурге»: любимые торговые марки, сделанные руками наших земляков и чье производство расположено в городе или в Ленинградской области.
  • «Лучший работодатель»: если вам нравится, как ваша компания заботится о своих сотрудниках (что в этом году удавалось далеко не всем), смело выдвигайте ее в этой номинации.
  • «Бизнес-старт года»: самое яркое открытие бизнеса в Петербурге по итогам 2019–2020 годов.
3

Наверное, у премии будет пафосное жюри, которое ничего о простом бизнесе не знает?

И вовсе нет! В большинстве номинаций выдвижение кандидатур — первый этап — это дело читателей «Фонтанки». Они своими руками вбивают названия любимых компаний или брендов (для номинации «Сделано в Петербурге») в специальные формы на сайте премии. И эти же пользователи потом будут определять судьбу премии в каждой номинации, потому что голосование в шорт-листах второй этап тоже будет всенародным.

Только в номинации «Человек года» выдвижение будет осуществляться экспертным сообществом. Но окончательный выбор победителей и тут все равно будет за вами. Да-да, в том числе и за вами, тем человеком, который сейчас читает это объяснение.

4

Как же устроена премия «Признание и Влияние»?

Она состоит из четырех этапов:

  1. До 11 октября номинирование. Это самых главный период. От того, сколько раз компанию назовут как лучшую в одной из номинаций, зависит, попадет ли она в шорт-лист премии. Помните! Пройдет последний день — и вы больше не сможете никого добавить. Так что поторопитесь.
  2. С 11 по 18 октября мы будем считать названия. Кого упоминают чаще всех, тот первый. И так до десяти кандидатов на премию в каждой номинации. Получится у нас ТОП-100 лучших в Петербурге по версии горожан.
  3. С этими списками мы с вами выходим на всенародное голосование — с 19 октября по 30 ноября. В каждой номинации победит тот, за кого отдадут больше всего голосов.
  4. А 10 декабря «Фонтанка» устроит настоящий праздник — если, конечно, эпидситуация не помешает. Ожидается торжественное объявление победителей и торжественное вручение премий.
5

Я что-то не понял: так кто выдвигать кандидатов может?

А вот вы и можете. А еще у вас есть шанс позвать друзей, коллег, родственников и знакомых, рассказать о премии в социальных сетях, на профессиональных форумах и в чатах, на сайтах — да хоть в объявлении на подъезде. Пусть компанию, без которой вы не мыслите себе Петербург в 2020 году, выдвинет как можно больше пользователей.

6

Как выбрать номинанта?

Каждое из предприятий, которое вы хотите заявить на премию, должно соответствовать трем критериям:

  • быть представленным в Петербурге;
  • подходить под выбранную номинацию (кроме «Человек года»);
  • быть в ваших глазах лучшим из того, что есть в данный момент в нашем городе.

Напоминаем: в номинации «Сделано в Петербурге» мы выбираем бренд, лучшую торговую марку нашего города.

7

Я выбрал бизнес, который хочу видеть победителем премии. Как же мне его номинировать?

Для этого надо:

  1. Зайти на специальную страницу сайта премии — priznanie.fontanka.ru.
  2. Прочитать еще раз правила.
  3. Авторизоваться в одной из двух социальных сетей — Facebook или ВКонтакте, на выбор. Мы нигде не будем хранить ваши данные, это только для того, чтобы избежать накруток.
  4. В появившемся списке выбрать нужную номинацию.
  5. Вписать туда название компании или бренда, причем так, чтобы мы могли однозначно идентифицировать их при подсчете.
  6. Нажать кнопку «Отправить».

Помните: в каждой номинации вы можете выдвинуть только одного кандидата. Если вы впишете нескольких — например, через запятую, — нам придется аннулировать ваш голос.

Всего шесть простых шагов — а результат-то будет ого-го!

8

Кто же попадет в шорт-лист?

На втором этапе премии мы сосчитаем, сколько раз каждое название было выдвинуто, и составим краткие списки для каждой номинации: 10 предприятий, которые набрали больше всего голосов.

9

И как за них потом проголосовать?

На третьем этапе на сайте премии появятся ссылки на голосования, где вы сможете выбрать одну — лучшую из лучших — компанию в каждой номинации и отдать за нее свой голос (только один). В нынешнем году это смогут сделать исключительно авторизованные на «Фонтанке» пользователи.

10

Сколько стоит участие?

Участие в премии в качестве номинанта бесплатное для всех.

Но если вы хотите стать официальным партнером премии, то по вопросам сотрудничества можно обратиться к Зое Красавиной

моб.: +7 (911) 134–10–32

моб.: +7 (921) 414 77 13

тел: +7 (812) 416–777–3 доб.305

zoya@fontanka.ru

priznanie@fontanka.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний