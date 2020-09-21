«Признание и Влияние»: руководство для желающих принять участие

И вовсе нет! В большинстве номинаций выдвижение кандидатур — первый этап — это дело читателей «Фонтанки». Они своими руками вбивают названия любимых компаний или брендов (для номинации «Сделано в Петербурге») в специальные формы на сайте премии. И эти же пользователи потом будут определять судьбу премии в каждой номинации, потому что голосование в шорт-листах — второй этап — тоже будет всенародным.



Только в номинации «Человек года» выдвижение будет осуществляться экспертным сообществом. Но окончательный выбор победителей и тут все равно будет за вами. Да-да, в том числе и за вами, тем человеком, который сейчас читает это объяснение.

