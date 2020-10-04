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04.10.2020 16:56
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Угонщик 30-летнего «Сааба» под Петербургом рассказал о себе ФСБ

Житель Выборгского района Ленобласти угнал машину, попал в аварию и пошел сдаваться. Он получил ожидаемое.

Как пишет 47News 4 октября, угонщик пришел к сотрудникам погрануправления ФСБ накануне около пяти утра. Он рассказал, что несколько часов назад в Каменногорске угнал старенький «Сааб», но далеко уехать не удалось, и теперь машина лежит в кювете. 28-летний гражданин Украины решил, что в его случае лучше сдаться полиции.

Машину нашли и вытащили, она действительно была угнала у 57-летнего жителя Каменногорска.

Тем временем угонщика, как он и просил, передали полиции. По факту угона возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (1)

GreNikolay
SAAB -жалко.
Их и так совсем не осталось.
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