Угонщик 30-летнего «Сааба» под Петербургом рассказал о себе ФСБ
Житель Выборгского района Ленобласти угнал машину, попал в аварию и пошел сдаваться. Он получил ожидаемое.
Как пишет 47News 4 октября, угонщик пришел к сотрудникам погрануправления ФСБ накануне около пяти утра. Он рассказал, что несколько часов назад в Каменногорске угнал старенький «Сааб», но далеко уехать не удалось, и теперь машина лежит в кювете. 28-летний гражданин Украины решил, что в его случае лучше сдаться полиции.
Машину нашли и вытащили, она действительно была угнала у 57-летнего жителя Каменногорска.
Тем временем угонщика, как он и просил, передали полиции. По факту угона возбуждено уголовное дело.