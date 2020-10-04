Несколько десятков жителей Выборга вышли на Петровскую площадь с требованиями отправить правительство района в отставку. Большая часть из них — пенсионеры.

Как передает 47News, на улицу вышло порядка 30 человек, а одна из женщин заклеила рот изолентой. По ее замыслу, это должно было символизировать запрет на сбор — митинг согласовывать городские власти не стали.



Люди заняли лавочки по периметру площади и собирают подписи под петицией. В ней фамилии главы администрации Геннадия Орлова, его заместителей и главы муниципального совета Дмитрия Никулина. Горожане требуют их отставки.

