Пенсионеры в Выборге заклеили рты и требуют отставки правительства
Несколько десятков жителей Выборга вышли на Петровскую площадь с требованиями отправить правительство района в отставку. Большая часть из них — пенсионеры.
Как передает 47News, на улицу вышло порядка 30 человек, а одна из женщин заклеила рот изолентой. По ее замыслу, это должно было символизировать запрет на сбор — митинг согласовывать городские власти не стали.
Люди заняли лавочки по периметру площади и собирают подписи под петицией. В ней фамилии главы администрации Геннадия Орлова, его заместителей и главы муниципального совета Дмитрия Никулина. Горожане требуют их отставки.
Собрание внимание полиции не привлекло, но без зрителей митингующие не остались — в стороне стояли сотрудники администрации.
Назначенный на 4 октября митинг не прошел, как планировалось, с размахом, из-за того что с 1 числа район оказался в «красной» коронавирусной зоне — там запрещено собираться на массовые мероприятия, если они не организованы местной администрацией.
Недовольство местных жителей вытекло на улицу после отставки главы комитета финансов района Алексея Болучевского. Его обвиняют в хищении 700 млн рублей из казны.