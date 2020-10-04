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04.10.2020 14:59
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Пенсионеры в Выборге заклеили рты и требуют отставки правительства

Несколько десятков жителей Выборга вышли на Петровскую площадь с требованиями отправить правительство района в отставку. Большая часть из них — пенсионеры.

Как передает 47News, на улицу вышло порядка 30 человек, а одна из женщин заклеила рот изолентой. По ее замыслу, это должно было символизировать запрет на сбор — митинг согласовывать городские власти не стали.

Люди заняли лавочки по периметру площади и собирают подписи под петицией. В ней фамилии главы администрации Геннадия Орлова, его заместителей и главы муниципального совета Дмитрия Никулина. Горожане требуют их отставки.

Собрание внимание полиции не привлекло, но без зрителей митингующие не остались — в стороне стояли сотрудники администрации.

Назначенный на 4 октября митинг не прошел, как планировалось, с размахом, из-за того что с 1 числа район оказался в «красной» коронавирусной зоне — там запрещено собираться на массовые мероприятия, если они не организованы местной администрацией.

Недовольство местных жителей вытекло на улицу после отставки главы комитета финансов района Алексея Болучевского. Его обвиняют в хищении 700 млн рублей из казны.

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Комментарии (5)

Яхта
Украдена 1/7часть годового бюджета района ленобласти, и начальник администрации досих пор у власти. Гнать поганой метлой!!!
vitor
Задницы бы заклеили, было бы круто!
Саша Иванов
"с 1 числа район оказался в «красной» коронавирусной зоне — там запрещено собираться на массовые мероприятия, если они не организованы местной администрацией." То есть если массовые мероприятия организованы местной администрацией, коронавирус не страшен? Какая самоизоляция? Спасение от covid - мероприятия организованные местной администрацией, оформить ноу-хау!
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