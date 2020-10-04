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04.10.2020 11:23
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На станции Кушелевка сняли с поезда труп 17-летнего петербуржца

В Петербурге любитель зацепинга погиб от удара электротоком. Его тело нашли на цистерне товарного поезда.

Как стало известно «Фонтанке» 4 октября, накануне поздно вечером с железнодорожной станции Кушелевка на Политехнической улице поступило сообщение о возможном несчастном случае.

Приехавшие спасатели нашли на цистерне молодого человека. Он не подавал признаков жизни. Его аккуратно спустили на землю, но помощь медиков была излишней.

По данным «Фонтанки», погибшему было 17 лет. Он получил несовместимую с жизнью электротравму, зацепившись за железнодорожные провода.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

263773381
Человек погиб, а в комментариях одно только ёрничество. Представьте, что это ваш сын, брат или лучший друг. Люди совершают ошибки и иногда это стоит им жизни. Это очень печально.
мухомор
Был бы чуть-чуть умнее, оставил бы записку, что в содеянном прошу винить Российскую Федерация. В определённых кругах получил бы славу непримиримого идейного борца с режимом. А по факту совершённого - святым. Но парнишка ушёл в расход за так.
Samal_
были времена когда на жд транспорте можно было бесплатно зайцем добраться хоть до Москвы,иногда попадались контролёры, но не было заборов и турникетов, и зацеперов не было.
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