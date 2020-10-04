На станции Кушелевка сняли с поезда труп 17-летнего петербуржца

В Петербурге любитель зацепинга погиб от удара электротоком. Его тело нашли на цистерне товарного поезда.

Как стало известно «Фонтанке» 4 октября, накануне поздно вечером с железнодорожной станции Кушелевка на Политехнической улице поступило сообщение о возможном несчастном случае.

Приехавшие спасатели нашли на цистерне молодого человека. Он не подавал признаков жизни. Его аккуратно спустили на землю, но помощь медиков была излишней.

По данным «Фонтанки», погибшему было 17 лет. Он получил несовместимую с жизнью электротравму, зацепившись за железнодорожные провода.