Под Петербургом водитель переехал лежавшего на дороге человека

Травмы, несовместимые с жизнью, получил человек, который лежал на проезжей части. Он оказался под колесами машины.



Как сообщает региональное управление ГИБДД 4 октября, «Джилли МК-Кросс» наехал на пешехода накануне около половины десятого вечера. Столкновение произошло на трассе Толмачево — Нарва. В пресс-службе инспекции отмечают, что мужчина лежал на дороге вдалеке от пешеходного перехода. Он умер на месте, ему было 47 лет. За рулем автомобиля находилась 30-летняя женщина.

