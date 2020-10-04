FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +15
78.09р91.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
04.10.2020 10:25
0
Печать

Под Петербургом водитель переехал лежавшего на дороге человека

Травмы, несовместимые с жизнью, получил человек, который лежал на проезжей части. Он оказался под колесами машины.

Как сообщает региональное управление ГИБДД 4 октября, «Джилли МК-Кросс» наехал на пешехода накануне около половины десятого вечера. Столкновение произошло на трассе Толмачево — Нарва. В пресс-службе инспекции отмечают, что мужчина лежал на дороге вдалеке от пешеходного перехода. Он умер на месте, ему было 47 лет. За рулем автомобиля находилась 30-летняя женщина.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний