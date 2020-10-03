FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +14
78.09р91.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
03.10.2020 20:58
0
Печать

«Зенит» и «Сочи» согласовали трансфер Эмилиано Ригони, но решение останется за игроком

Трансфер аргентинского нападающего Эмилиано Ригони согласовали футбольные клубы «Зенит» и «Сочи» согласовали. Об этом 3 октября порталу «Чемпионат» сообщили два не связанных друг с другом источника.

Трансфер Ригони связан с предстоящим переходом полузащитника Вендела из «Спортинга». При этом источники отметили, что в настоящее время решение остаётся за игроком. Ригони раздумывает, что лучше — подписать длительный контракт с «Сочи» или дождаться зимы и договориться о переходе в европейский клуб на правах свободного агента.

Ригони перешёл в «Зенит» в 2017 году из «Индепендьенте». В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл 7 матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний