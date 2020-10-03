«Зенит» и «Сочи» согласовали трансфер Эмилиано Ригони, но решение останется за игроком
Трансфер аргентинского нападающего Эмилиано Ригони согласовали футбольные клубы «Зенит» и «Сочи» согласовали. Об этом 3 октября порталу «Чемпионат» сообщили два не связанных друг с другом источника.
Трансфер Ригони связан с предстоящим переходом полузащитника Вендела из «Спортинга». При этом источники отметили, что в настоящее время решение остаётся за игроком. Ригони раздумывает, что лучше — подписать длительный контракт с «Сочи» или дождаться зимы и договориться о переходе в европейский клуб на правах свободного агента.
Ригони перешёл в «Зенит» в 2017 году из «Индепендьенте». В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл 7 матчей в Российской Премьер-Лиге и не отметился результативными действиями.