«Зенит» и «Сочи» согласовали трансфер Эмилиано Ригони, но решение останется за игроком

Трансфер аргентинского нападающего Эмилиано Ригони согласовали футбольные клубы «Зенит» и «Сочи» согласовали. Об этом 3 октября порталу «Чемпионат» сообщили два не связанных друг с другом источника.



Трансфер Ригони связан с предстоящим переходом полузащитника Вендела из «Спортинга». При этом источники отметили, что в настоящее время решение остаётся за игроком. Ригони раздумывает, что лучше — подписать длительный контракт с «Сочи» или дождаться зимы и договориться о переходе в европейский клуб на правах свободного агента.

