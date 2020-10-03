Верующие петербуржцы платили по 300 тысяч евро за оккультные обряды
Две эзотерички обвиняются в проведении серии оккультных обрядов на территории Петербурга. Их услугами пользовались православные горожане.
Об уголовном деле в отношении двух женщин сообщает 3 октября пресс-служба ГУ МВД Петербурга и области. По версии следствия, с 2010 года обвиняемые проводили мистические обряды с построением куполов защиты. В доверие к клиентам они входили, оперируя христианскими идеалами. Дескать, деньги передадут в православные религиозные организации, и защитные купола будут эффективнее.
По утверждению полицейских, стоимость обряда доходила до 300 тысяч евро. Впрочем, не все защитные купола удалось следствию разбить. В обвинительном заключении ущерб по всем доказанным эпизодам составляет 16,8 миллионов рублей.
Одна из обвиняемых имеет высшее образование по психологии. Ее считают организатором эзотерических сеансов.