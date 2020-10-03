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03.10.2020 15:18
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Верующие петербуржцы платили по 300 тысяч евро за оккультные обряды

Две эзотерички обвиняются в проведении серии оккультных обрядов на территории Петербурга. Их услугами пользовались православные горожане.

Об уголовном деле в отношении двух женщин сообщает 3 октября пресс-служба ГУ МВД Петербурга и области. По версии следствия, с 2010 года обвиняемые проводили мистические обряды с построением куполов защиты. В доверие к клиентам они входили, оперируя христианскими идеалами. Дескать, деньги передадут в православные религиозные организации, и защитные купола будут эффективнее.

По утверждению полицейских, стоимость обряда доходила до 300 тысяч евро. Впрочем, не все защитные купола удалось следствию разбить. В обвинительном заключении ущерб по всем доказанным эпизодам составляет 16,8 миллионов рублей.

Одна из обвиняемых имеет высшее образование по психологии. Ее считают организатором эзотерических сеансов.

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Комментарии (2)

Арнольд Перумов
А ведь должны были эти деньги потратить на маски)))
hal9000
Пусть собирает манатки и едет откуда приехала..сама знает откуда...протестанты фиговы..
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