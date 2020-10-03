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03.10.2020 00:20
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СМИ: «Зенит» предложил «Атлетико» продать мексиканского полузащитника

«Зенит» предложил мадридскому «Атлетико» продать мексиканского полузащитника Эктора Эрреру, сообщает Todofichajes.com.

По данным источника, российский клуб уже сделал предложение по покупке 30-летнего мексиканца. Вторым претендентом на Эрреру является «Порту», в составе которого полузащитник провел шесть сезоном.

В прошлом розыгрыше ла лиги Эррера сыграл в 21 матче и сделал две результативные передачи, но после прихода главным тренером команды Диего Симеоне, у игрока начались проблемы с попаданием в основной состав.

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