СМИ: «Зенит» предложил «Атлетико» продать мексиканского полузащитника

«Зенит» предложил мадридскому «Атлетико» продать мексиканского полузащитника Эктора Эрреру, сообщает Todofichajes.com.

По данным источника, российский клуб уже сделал предложение по покупке 30-летнего мексиканца. Вторым претендентом на Эрреру является «Порту», в составе которого полузащитник провел шесть сезоном.



В прошлом розыгрыше ла лиги Эррера сыграл в 21 матче и сделал две результативные передачи, но после прихода главным тренером команды Диего Симеоне, у игрока начались проблемы с попаданием в основной состав.