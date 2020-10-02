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02.10.2020 22:01
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Под Петербургом машина переехала лежащего на трассе велосипедиста

Велосипедист скончался на трассе под Тосно вечером 2 октября. Его переехала машина после того как он упал.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, «Хёндэ Санта Фе» наехала на мужчину около семи часов вечера на 106 км дороги «Кемпелово-Выра-Тосно-Шапки». Уточняется, что велосипедист в момент наезда уже лежал. Он скончался. На вид погибшему около 50 лет, его личность пока не установлена. За рулем машины была 59-летняя женщина.

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Комментарии (8)

Вера Симакова
Dim22 может не хехр вообще таким за руль садиться, если человека на дороге не видят.
Dima79
Ну налетели диванные критики, а завтра если здесь вдруг напишут что велосипедист был пьян, то сразу комментарии резко другими станут... А никто и не думает что велосипедист мог ехать по обочине, неожиданно упасть на дорогу и водитель просто не успел среагировать. Просто статьи на фрнтанке пишут те, кто в школе по сочинениям получал двойки и и проще написать что он лежал на дороге. Просто прилёг полежать, делать нечего. Бред! Если с ним все хорошо, упал и встал!
262224921
Тот же кто и разрешает продажу мощных кроссоверов.
По ее умению ей и Оки то много.
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