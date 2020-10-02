Под Петербургом машина переехала лежащего на трассе велосипедиста

Велосипедист скончался на трассе под Тосно вечером 2 октября. Его переехала машина после того как он упал.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, «Хёндэ Санта Фе» наехала на мужчину около семи часов вечера на 106 км дороги «Кемпелово-Выра-Тосно-Шапки». Уточняется, что велосипедист в момент наезда уже лежал. Он скончался. На вид погибшему около 50 лет, его личность пока не установлена. За рулем машины была 59-летняя женщина.