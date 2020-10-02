У Байдена не нашли COVID-19 после дебатов с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и его супруга Джилл не заразились коронавирусом. Об этом 2 октября Байден сообщил в Twitter.
«Я рад сообщить, что тесты на коронавирус, которые прошли Джилл и я, показали отрицательные результаты», — поспешил заверить избирателей кандидат.
I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020
Он поблагодарил всех за беспокойство и напомнил о социальной дистанции, необходимости носить маску и мыть руки.
Ранее COVID-19 выявили у президента США Дональда Трампа, с которым Байден участвовал в дебатах 30 сентября. Они находились на расстоянии 1 м 80 см друг от друга. В ночь на 2 октября Трамп заявил, что у него и его супруги Мелании диагностировали коронавирус. У вице-президента США Майка Пенса, госсекретаря США Майк Помпео и главы Минфина США Стивен Мнучин результат был отрицательным.
По словам главы предвыборного штаба Трампа Марка Медоуза, у Трампа «легкие симптомы» коронавируса.