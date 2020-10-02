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02.10.2020 20:26
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У Байдена не нашли COVID-19 после дебатов с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и его супруга Джилл не заразились коронавирусом. Об этом 2 октября Байден сообщил в Twitter.

«Я рад сообщить, что тесты на коронавирус, которые прошли Джилл и я, показали отрицательные результаты», — поспешил заверить избирателей кандидат.

Он поблагодарил всех за беспокойство и напомнил о социальной дистанции, необходимости носить маску и мыть руки.

Ранее COVID-19 выявили у президента США Дональда Трампа, с которым Байден участвовал в дебатах 30 сентября. Они находились на расстоянии 1 м 80 см друг от друга. В ночь на 2 октября Трамп заявил, что у него и его супруги Мелании диагностировали коронавирус. У вице-президента США Майка Пенса, госсекретаря США Майк Помпео и главы Минфина США Стивен Мнучин результат был отрицательным.

По словам главы предвыборного штаба Трампа Марка Медоуза, у Трампа «легкие симптомы» коронавируса.

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Комментарии (1)

Samal_
поздравляем 45-го президента с этим радостным событием! Уверен что всё у него ещё впереди!
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