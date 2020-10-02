К лету 2021 года в Колтушах откроется «первый научно-художественный музей России»

В конце мая — начале июня 2021 года на колтушской площадке Института физиологии им. И.П. Павлова РАН откроется обновленный мемориальный музей первого русского нобелевского лауреата физиолога И.П. Павлова. В июле 2020 года на это был выделен президентский грант в 7,5 млн рублей. Музейное пространство в так называемой Старой лаборатории, где работал Павлов, расширится с нынешних 80 до 350 квадратных метров. Музей пополнит экспозиция, рассказывающая об учениках и последователях Павлова, она охватит период в развитии отечественной науки в сфере физиологии, биологии и медицины до 1990-х годов. Называться обновленный музей будет «Школой Павлова». До конца года планируется утвердить концепцию будущего пространства, после новогодних каникул проект экспозиции представят широкой публике. Сейчас помещения готовят к ремонту.



Новое пространство создадут совместно ученые института, историки науки и художники, творящие в области art&science и медиа-арта. Для Института физиологии это уже второй опыт в этой сфере. В 2018 году научное учреждение вместе с петербургским художественным объединением «Техно-Арт-Центр» (базируется в «Галерее 21» на Пушкинской, 10) выиграло президентский грант на проект «Новая антропология». Несколько месяцев художники из разных городов в сотрудничестве с учеными создавали объекты технологического искусства. Экспозиция открылась осенью 2019 года на первом этаже Старой лаборатории, проект стал лауреатом премий «Петербург Будущего 2020» и «Инновация 2020».

После открытия экспозиции на первом этаже в 10 раз возросла посещаемость и второго этажа здания, где с 1949 года находится мемориальный музей академика Павлова. Но, по словам директора «Техно-Арт-Центра» Ирины Актугановой, «выяснилось, что посетители почти ничего не знают о Павлове, его научной школе, о других выдающихся ученых-биологах и медиках, работавших в Колтушах. Стало понятно, что есть запрос на реновацию и расширение мемориального музея Павлова на втором этаже».

Пространству музея предстоит реновация Фото: киногруппа Института физиологии

Авторы проекта поставили перед собой задачу создать «первый научно-художественный музей России». Над проектом будут работать известные российские художники: петербуржцы Людмила Белова, Марина Алексеева, Игорь Поцукайло; Евгений Стрелков (Нижний Новгород); Куда Бегут Собаки (Екатеринбург); москвичи Дмитрий Каварга, Владлена Громова и Артем Парамонов.

Ирина Актуганова отмечает: экспозиция второго этажа будет перекликаться с выставкой современного искусства на первом, но «музей останется музеем», к мемориальной части «отнесутся деликатно».

Художникам предстоит осмыслить работы «спасителя отечественной генетики» академика Левона Орбели (брата директора Эрмитажа Орбели), одного из «спасенных генетиков» Михаила Лобашёва (он еще и прообраз Саньки из «Двух капитанов» Каверина), основателя космической медицины Владимира Черниговского, известнейшего приматолога Леонида Фирсова, выдающегося физиолога Александра Уголева и многих других.

Директор музея Лариса Андреева признает, что он «бедноват» на личные вещи Павлова. Но новая концепция открывает новые горизонты. Уголев, к примеру, писал стихи, в некоторых экспериментах с собаками ученые играли им на музыкальных инструментах, и в целом жители первого российского научного городка тесно общались с деятелями искусства. Как говорит Актуганова, художники и ученые сообща постараются «реконструировать атмосферу среды, научной жизни, досуга, личных переживаний» обитателей Колтушей и то, как все это влияло на научные открытия.



Александра Шеромова

