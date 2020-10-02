«Интерфакс»: Столичные школьники могут перейти на удаленное обучение после каникул в октябре
Столичные школы в октябре могут вернуться к дистанционному обучению из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее указом ввел двухнедельные каникулы и назвал ситуацию с заболеваемостью критической.
«Власти столицы рассматривают возможность возвращения школ к дистанционному обучению. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, ростом доли школьников и студентов среди новых заболевших COVID-19, другими факторами», — сообщил 2 октября «Интерфаксу» источник в городской администрации.
Источник подчеркнул, что эпидемическая ситуация, которая сложится в Москве в середине октября, вряд ли позволит продолжить учебный год в очном режиме.
Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил, что придется принимать более жесткие ограничительные меры, если рост заболеваемости сдержать не получится. За последние сутки в Москве выявлено 2 702 новых случая заболевания коронавирусом, суточная выявляемость достигла максимума за четыре месяца. В столице ввели масочный режим. Работодателям рекомендовали перевести на удаленку до половины сотрудников.