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02.10.2020 09:10
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Петербургский вор стал миллионером, подобрав ключи к квартире простого менеджера

Чуть более чем за две недели до юбилея крупной суммы лишилась менеджер строительной компании из Выборгского района Петербурга. Ключ к ее двери подобрал квартирный вор.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 2 октября, накануне с заявлением о краже в полицию обратилась 49-летняя жительница одного из домов на Придорожной аллее. Деньги на жизнь она зарабатывает, работая менеджером в строительной компании. Сумму, которая пропала, при средних заработках представителей ее профессии можно назвать крупной.

По словам заявительницы, в ее отсутствие в принадлежащую ей квартиру путем подбора ключа к входной двери проник вор. Внутри он быстро нашел чем поживиться. Хозяйка хранила дома 1,5 миллиона рублей. Преступник унес все до последней копейки, а также прихватил золото и ноутбук.

Помочь с его поиском должна запись с камеры видеонаблюдения и следы, которые он оставил на месте преступления. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».

Как сообщили в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.

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Комментарии (4)

Wuhan Proletarian
Определенный процент квартир хозяева элементарно забывают закрывать. Ворью достаточно тупо обойти дом и подергать двери - какая-нибудь да окажется незапертой.
Tattiana
Не надо жадничать. Есть деньги - поставь сигнализацию.
Гера Фотич
Ищи среди своих молодых любовников! Дело ясное!
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