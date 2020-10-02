Петербургский вор стал миллионером, подобрав ключи к квартире простого менеджера
Чуть более чем за две недели до юбилея крупной суммы лишилась менеджер строительной компании из Выборгского района Петербурга. Ключ к ее двери подобрал квартирный вор.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 2 октября, накануне с заявлением о краже в полицию обратилась 49-летняя жительница одного из домов на Придорожной аллее. Деньги на жизнь она зарабатывает, работая менеджером в строительной компании. Сумму, которая пропала, при средних заработках представителей ее профессии можно назвать крупной.
По словам заявительницы, в ее отсутствие в принадлежащую ей квартиру путем подбора ключа к входной двери проник вор. Внутри он быстро нашел чем поживиться. Хозяйка хранила дома 1,5 миллиона рублей. Преступник унес все до последней копейки, а также прихватил золото и ноутбук.
Помочь с его поиском должна запись с камеры видеонаблюдения и следы, которые он оставил на месте преступления. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража».
Как сообщили в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.