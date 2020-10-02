Петербургский вор стал миллионером, подобрав ключи к квартире простого менеджера

Чуть более чем за две недели до юбилея крупной суммы лишилась менеджер строительной компании из Выборгского района Петербурга. Ключ к ее двери подобрал квартирный вор.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 2 октября, накануне с заявлением о краже в полицию обратилась 49-летняя жительница одного из домов на Придорожной аллее. Деньги на жизнь она зарабатывает, работая менеджером в строительной компании. Сумму, которая пропала, при средних заработках представителей ее профессии можно назвать крупной.

