В Петербурге задержали дуэт угонщиков. У них нашли 40 комплектов ключей от дорогих иномарок

В поисках «Ленд Ровера» и «Ленд Крузера» оперативники угонного отдела петербургского главка нашли угонщиков машин марок «Премиум класса».



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 2 октября, на двух жителей Ленобласти, 34 и 35 лет, оперативники вышли, гоняясь за автомобильными ворами, которые в июле за два дня похитили в Московском и Красносельском районах «Ленд Ровер» и «Ленд Крузер» общей стоимостью под 10 млн рублей.



Подозреваемых нашли 30 сентября, а во время обысков в квартирах, где они проживали, и в нанимаемых гаражах нашли больше 10 комплектов государственных регистрационных знаков автомобилей, 41 комплект ключей от автомобилей марок от «BMW», «Мерседес», «Лексус», «Порше» и «Ягуар». Помимо этого оперативники изъяли устройства подавления GSM-сигналов, электронный блок управления двигателем автомобиля со сверткой замка зажигания, «код-граббер», а также документы на различные автомобили.

