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02.10.2020 09:01
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В Петербурге задержали дуэт угонщиков. У них нашли 40 комплектов ключей от дорогих иномарок

В поисках «Ленд Ровера» и «Ленд Крузера» оперативники угонного отдела петербургского главка нашли угонщиков машин марок «Премиум класса».

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 2 октября, на двух жителей Ленобласти, 34 и 35 лет, оперативники вышли, гоняясь за автомобильными ворами, которые в июле за два дня похитили в Московском и Красносельском районах «Ленд Ровер» и «Ленд Крузер» общей стоимостью под 10 млн рублей.

Подозреваемых нашли 30 сентября, а во время обысков в квартирах, где они проживали, и в нанимаемых гаражах нашли больше 10 комплектов государственных регистрационных знаков автомобилей, 41 комплект ключей от автомобилей марок от «BMW», «Мерседес», «Лексус», «Порше» и «Ягуар». Помимо этого оперативники изъяли устройства подавления GSM-сигналов, электронный блок управления двигателем автомобиля со сверткой замка зажигания, «код-граббер», а также документы на различные автомобили.

Проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Оба задержанных ранее были судимы за аналогичные преступления.

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Комментарии (2)

vic_5e4cd1938d1a8
Лучше бы они как-то сразу умирали при задержании ...
Maiok
Судимы, но не осуждены? Или срок маленький дали?
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