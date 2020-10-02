В Госдуме попросили дать отпуск родителям из-за внеочередных школьных каникул
Оплачиваемый отпуск одному из родителей младшеклассников необходимо предоставить на время внеочередных школьных каникул, которые ввели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. С такой просьбой к главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Головиковой обратилась депутат Государственной думы Елена Строковая.
«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с первого по четвертый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул», — цитирует парламентария 2 октября RT.
Депутат отметила, что просьба продиктована необходимостью обеспечить безопасность детей, а также помощью матерям-одиночкам.
Мэр Москвы Сергей Собянин 29 сентября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом объявил в школах двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября. В это время не будут работать учреждения дополнительного образования и детские кружки. В Петербурге аналогичную меру вводить пока не планируют.