В Госдуме попросили дать отпуск родителям из-за внеочередных школьных каникул

Оплачиваемый отпуск одному из родителей младшеклассников необходимо предоставить на время внеочередных школьных каникул, которые ввели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. С такой просьбой к главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Головиковой обратилась депутат Государственной думы Елена Строковая.



«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с первого по четвертый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул», — цитирует парламентария 2 октября RT.

