FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +14
77.28р90.72р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
02.10.2020 08:21
0
Печать

В Госдуме попросили дать отпуск родителям из-за внеочередных школьных каникул

Оплачиваемый отпуск одному из родителей младшеклассников необходимо предоставить на время внеочередных школьных каникул, которые ввели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. С такой просьбой к главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Головиковой обратилась депутат Государственной думы Елена Строковая.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с первого по четвертый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул», — цитирует парламентария 2 октября RT.

Депутат отметила, что просьба продиктована необходимостью обеспечить безопасность детей, а также помощью матерям-одиночкам.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 сентября из-за ухудшения ситуации с коронавирусом объявил в школах двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября. В это время не будут работать учреждения дополнительного образования и детские кружки. В Петербурге аналогичную меру вводить пока не планируют.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний