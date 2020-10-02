Армения отозвала посла в Израиле

Армения отозвала своего посла в Израиле для консультаций из-за информации о поставках Иерусалимом вооружения Азербайджану, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдлаян.

«Эта позиция Израиля, этот метод ведения дел неприемлем для нас особенно в этот период. Исходя из сложившейся ситуации, МИД принял решение отозвать посла Армении в Израиле для консультаций», — передает ее слова издание «Новости Армении».

Она отметила, что Ереван по дипломатическим каналам не раз сообщал коллегам из Израиля, что поставки оружия Азербайджану особенно прискорбны во время «широкомасштабной агрессии» против Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.