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01.10.2020 23:23
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В Москве от COVID-19 умерли 28 человек

В Москве за 1 октября от COVID-19 умерли 28 человек, сообщил городской оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 28 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Общее число умерших от COVID-19 в столице РФ достигло 5282.

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