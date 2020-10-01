Стали известны соперники «Зенита» в Лиге чемпионов-2020/2021. В групповом этапе петербургский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».
Как вам? #UCLdraw #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/Q4p0CvMret— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 1, 2020
Жеребьевка прошла 1 октября в швейцарской Женеве в онлайн-формате. Впервые в групповом этапе Лиги чемпионов-2020/2021 сыграют 3 российских клуба. Кроме «Зенита» туда прошли «Локомотив» и «Краснодар».
💥 И наконец «Брюгге»! @ClubBrugge#UCLdraw #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/TVRYM3KaWv— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 1, 2020
В прошлом году «Зенит» в групповом этапе встречался с французским «Лионом», немецким «Лейпцигом» и португальской «Бенфикой», набрал 7 очков и занял последнее, четвертое, место.