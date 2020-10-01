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01.10.2020 19:21
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Стали известны соперники «Зенита» по Лиге чемпионов

Стали известны соперники «Зенита» в Лиге чемпионов-2020/2021. В групповом этапе петербургский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».

Жеребьевка прошла 1 октября в швейцарской Женеве в онлайн-формате. Впервые в групповом этапе Лиги чемпионов-2020/2021 сыграют 3 российских клуба. Кроме «Зенита» туда прошли «Локомотив» и «Краснодар».

В прошлом году «Зенит» в групповом этапе встречался с французским «Лионом», немецким «Лейпцигом» и португальской «Бенфикой», набрал 7 очков и занял последнее, четвертое, место.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

медведь Дмитрий
Опять ровная группа ((((. С 3 и 4 командами не повезло.
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