FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +13
78.78р92.43р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
01.10.2020 18:51
0
Печать

«Находиться в доме страшно». Спустя 2,5 месяца после взрыва на Краснопутиловской жильцы боятся оставаться в квартирах

Спустя два с половиной месяца после взрыва жители дома 108 на Краснопутиловской улице в Московском районе Петербурга так и не увидели результаты экспертизы целостности и безопасности конструкций здания, которую «предположительно в течение недели» должно было выполнить ООО НИЦ «Эксперт». Узнать об ее итогах удалось «Фонтанке» 1 октября.

С просьбой обратить внимание на проблемы дома в редакцию обратились его жительницы Ксения и Светлана. Они рассказали, что до сих пор не получили документального экспертного подтверждения того, безопасно ли находиться в здании. Опасения, по их словам, вызывает и то, что в квартире, где произошел взрыв, деформировалось временное укрепление — съехала балка. Вход в нее и вовсе открыт для всех желающих, чем активно пользуются посторонние лица.

автор видео читательница «Фонтанки» Ксения 

«Находиться в доме страшно», — подытожили жильцы. Судя по снимкам, более-менее идет косметический ремонт фасада и парадной. Последствия произошедшего в расположенных по соседству квартирах их владельцам приходится устранять самостоятельно.

автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу районной администрации. Спустя сутки на связь вышел заместитель начальника отдела капитального ремонта и технического надзора СПб ГКУ «ЖА Московского района» Петр Дубровский.

По его словам, результаты экспертизы, сделанной ООО НИЦ «Эксперт» по заказу управляющей компании «Пулковская усадьба», готовы (копия документа находится в распоряжении редакции). В течение следующего месяца районной администрацией будет подготовлена проектно-сметная документация, после чего объявят конкурс на поиск подрядчика для устранения проблем, вызванных взрывом. Он подчеркнул, что замена перекрытий также будет произведена в помещении над поврежденной квартирой, ее жильцов на это время при необходимости переселят в маневренный фонд. Работы могут продлиться до конца года, добавил Дубровский.

Что касается смещенной в поврежденной квартире балки, которая удерживает потолочное перекрытие, — ее осмотрели специалисты, которые заключили, что произошло усыхание дерева, вследствие чего между ней и металлической подпоркой появилось расстояние. Эту проблему устранят. Специалисты также осмотрят аналогичные временные укрепления в подвальном помещении.

Собеседник «Фонтанки» заверил, что доступ в квартиру, где произошел взрыв, больше не окажется открыт для посторонних лиц. «Сейчас там работают сварщики, они приваривают дверные петли и ставят замки», — сказал Дубровский.

Взрыв, предварительно, бытового газа в пятиэтажном доме № 108 на Краснопутиловской улице в Петербурге прогремел в восемь утра 15 июля. Пожар ликвидировали через семь часов. Ещё два с половиной часа разбирали завалы. 50-летняя хозяйка квартиры, где произошло ЧП, была госпитализирована с термическими ожогами 70% тела. Экстренным службам она рассказала о нежелании жить. По словам жильцов, одинокая бывшая учительница предприняла не одну попытку, и знакомые с ней соседи пытались предупредить об опасности аварийную службу. Пятиэтажку обещали обследовать за неделю.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний