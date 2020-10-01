«Находиться в доме страшно». Спустя 2,5 месяца после взрыва на Краснопутиловской жильцы боятся оставаться в квартирах
Спустя два с половиной месяца после взрыва жители дома 108 на Краснопутиловской улице в Московском районе Петербурга так и не увидели результаты экспертизы целостности и безопасности конструкций здания, которую «предположительно в течение недели» должно было выполнить ООО НИЦ «Эксперт». Узнать об ее итогах удалось «Фонтанке» 1 октября.
С просьбой обратить внимание на проблемы дома в редакцию обратились его жительницы Ксения и Светлана. Они рассказали, что до сих пор не получили документального экспертного подтверждения того, безопасно ли находиться в здании. Опасения, по их словам, вызывает и то, что в квартире, где произошел взрыв, деформировалось временное укрепление — съехала балка. Вход в нее и вовсе открыт для всех желающих, чем активно пользуются посторонние лица.
автор видео читательница «Фонтанки» Ксения
«Находиться в доме страшно», — подытожили жильцы. Судя по снимкам, более-менее идет косметический ремонт фасада и парадной. Последствия произошедшего в расположенных по соседству квартирах их владельцам приходится устранять самостоятельно.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу районной администрации. Спустя сутки на связь вышел заместитель начальника отдела капитального ремонта и технического надзора СПб ГКУ «ЖА Московского района» Петр Дубровский.
По его словам, результаты экспертизы, сделанной ООО НИЦ «Эксперт» по заказу управляющей компании «Пулковская усадьба», готовы (копия документа находится в распоряжении редакции). В течение следующего месяца районной администрацией будет подготовлена проектно-сметная документация, после чего объявят конкурс на поиск подрядчика для устранения проблем, вызванных взрывом. Он подчеркнул, что замена перекрытий также будет произведена в помещении над поврежденной квартирой, ее жильцов на это время при необходимости переселят в маневренный фонд. Работы могут продлиться до конца года, добавил Дубровский.
Что касается смещенной в поврежденной квартире балки, которая удерживает потолочное перекрытие, — ее осмотрели специалисты, которые заключили, что произошло усыхание дерева, вследствие чего между ней и металлической подпоркой появилось расстояние. Эту проблему устранят. Специалисты также осмотрят аналогичные временные укрепления в подвальном помещении.
Собеседник «Фонтанки» заверил, что доступ в квартиру, где произошел взрыв, больше не окажется открыт для посторонних лиц. «Сейчас там работают сварщики, они приваривают дверные петли и ставят замки», — сказал Дубровский.
Взрыв, предварительно, бытового газа в пятиэтажном доме № 108 на Краснопутиловской улице в Петербурге прогремел в восемь утра 15 июля. Пожар ликвидировали через семь часов. Ещё два с половиной часа разбирали завалы. 50-летняя хозяйка квартиры, где произошло ЧП, была госпитализирована с термическими ожогами 70% тела. Экстренным службам она рассказала о нежелании жить. По словам жильцов, одинокая бывшая учительница предприняла не одну попытку, и знакомые с ней соседи пытались предупредить об опасности аварийную службу. Пятиэтажку обещали обследовать за неделю.