Спустя два с половиной месяца после взрыва жители дома 108 на Краснопутиловской улице в Московском районе Петербурга так и не увидели результаты экспертизы целостности и безопасности конструкций здания, которую «предположительно в течение недели» должно было выполнить ООО НИЦ «Эксперт». Узнать об ее итогах удалось «Фонтанке» 1 октября.

С просьбой обратить внимание на проблемы дома в редакцию обратились его жительницы Ксения и Светлана. Они рассказали, что до сих пор не получили документального экспертного подтверждения того, безопасно ли находиться в здании. Опасения, по их словам, вызывает и то, что в квартире, где произошел взрыв, деформировалось временное укрепление — съехала балка. Вход в нее и вовсе открыт для всех желающих, чем активно пользуются посторонние лица.

автор видео читательница «Фонтанки» Ксения



«Находиться в доме страшно», — подытожили жильцы. Судя по снимкам, более-менее идет косметический ремонт фасада и парадной. Последствия произошедшего в расположенных по соседству квартирах их владельцам приходится устранять самостоятельно.

автор фото читательница «Фонтанки» Ксения автор фото читательница «Фонтанки» Ксения автор фото читательница «Фонтанки» Ксения автор фото читательница «Фонтанки» Ксения автор фото читательница «Фонтанки» Ксения автор фото читательница «Фонтанки» Ксения автор фото читательница «Фонтанки» Ксения автор фото читательница «Фонтанки» Ксения автор фото читательница «Фонтанки» Ксения автор фото читательница «Фонтанки» Ксения

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу районной администрации. Спустя сутки на связь вышел заместитель начальника отдела капитального ремонта и технического надзора СПб ГКУ «ЖА Московского района» Петр Дубровский.

По его словам, результаты экспертизы, сделанной ООО НИЦ «Эксперт» по заказу управляющей компании «Пулковская усадьба», готовы (копия документа находится в распоряжении редакции). В течение следующего месяца районной администрацией будет подготовлена проектно-сметная документация, после чего объявят конкурс на поиск подрядчика для устранения проблем, вызванных взрывом. Он подчеркнул, что замена перекрытий также будет произведена в помещении над поврежденной квартирой, ее жильцов на это время при необходимости переселят в маневренный фонд. Работы могут продлиться до конца года, добавил Дубровский.

