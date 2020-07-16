Пятиэтажка на Краснопутиловской после взрыва будет ждать обследования неделю. На это время домой не смогут вернуться две семьи

Обследование жилого дома на Краснопутиловской, где накануне произошёл взрыв, должно быть завершено в течение недели. Об этом «Фонтанке» 16 июля сообщили в администрации Московского района Петербурга.



Проверкой целостности и безопасности конструкций займётся ООО НИЦ «Эксперт». Результаты собираются предоставить «предположительно в течение недели». До этого вернуться домой не смогут жители двух квартир, которые расположены над эпицентром взрыва.

«Одна семья переехала в выделенную квартиру в маневренном фонде, другая сказала, что у них есть где жить», — говорят в администрации.