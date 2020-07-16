Пятиэтажка на Краснопутиловской после взрыва будет ждать обследования неделю. На это время домой не смогут вернуться две семьи
Обследование жилого дома на Краснопутиловской, где накануне произошёл взрыв, должно быть завершено в течение недели. Об этом «Фонтанке» 16 июля сообщили в администрации Московского района Петербурга.
Проверкой целостности и безопасности конструкций займётся ООО НИЦ «Эксперт». Результаты собираются предоставить «предположительно в течение недели». До этого вернуться домой не смогут жители двух квартир, которые расположены над эпицентром взрыва.
«Одна семья переехала в выделенную квартиру в маневренном фонде, другая сказала, что у них есть где жить», — говорят в администрации.
Сильнее всего пострадала квартира на первом этаже, где рванул бытовой газ и произошёл пожар. По данным «Фонтанки», там, среди прочего, сместились перекрытия так, что пол просел примерно на 30 см, и в подвале устанавливают подпорки. Повреждения получили шесть квартир, в основном это выбитые стёкла. Как сообщают в администрации, управляющая компания вставила их ещё накануне — в те квартиры, в которые предоставили доступ. Последствия случившегося пока видны и на фасаде. Его планируют отмыть к 17 июля.
Взрыв прогремел накануне в восемь утра, пожар ликвидировали через семь часов. Ещё два с половиной часа разбирали завалы. 50-летняя хозяйка квартиры, где произошло ЧП, госпитализирована с термическими ожогами 70% тела. Экстренным службам она рассказала о суициде. По словам жильцов, одинокая бывшая учительница предприняла не одну попытку, и знакомые с ней соседи пытались предупредить об опасности аварийную службу.