Камера наблюдения зафиксировала момент, когда в пятиэтажке на Краснопутиловской улице в Петербурге утром 15 июля от взрыва вылетели стёкла трёх окон. В больницу с ожогами 70 % тела увезли женщину.



По информации «Фонтанки», пострадавшая зарегистрирована в соседней квартире с той, которую с восьми утра тушат пожарные. Женщине 50 лет, по образованию педагог. Её госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, по пути услышали о нежелании жить. В ГУ МЧС подтвердили, что одна из версий — попытка суицида.