Взрыв на Краснопутиловской попал на видео. Пострадавшая созналась, что случайным он не был
Камера наблюдения зафиксировала момент, когда в пятиэтажке на Краснопутиловской улице в Петербурге утром 15 июля от взрыва вылетели стёкла трёх окон. В больницу с ожогами
По информации «Фонтанки», пострадавшая зарегистрирована в соседней квартире с той, которую с восьми утра тушат пожарные. Женщине 50 лет, по образованию педагог. Её госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, по пути услышали о нежелании жить. В ГУ МЧС подтвердили, что одна из версий — попытка суицида.
Фонтанка.Ру
В трёхкомнатной квартире на первом этаже, по предварительной информации, рванул бытовой газ и произошёл пожар. Горели 80 квадратных метров, обрушились межкомнатные перегородки. В пристройке к жилому дому, в которой расположена кулинарная школа, деформированы перекрытия между первым и вторым этажом.
Спасатели эвакуировали 20 жильцов парадной, один из соседей — мужчина 79 лет — с подозрением на отравление угарным газом обратился к медикам скорой, но от госпитализации отказался.
Пятиэтажный жилой дом газифицирован, его обслуживает компания «Пулковская усадьба». Сейчас газоснабжение парадной временно приостановлено.