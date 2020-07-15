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15.07.2020 10:53
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Взрыв на Краснопутиловской попал на видео. Пострадавшая созналась, что случайным он не был

Камера наблюдения зафиксировала момент, когда в пятиэтажке на Краснопутиловской улице в Петербурге утром 15 июля от взрыва вылетели стёкла трёх окон. В больницу с ожогами 70 % тела увезли женщину.

По информации «Фонтанки», пострадавшая зарегистрирована в соседней квартире с той, которую с восьми утра тушат пожарные. Женщине 50 лет, по образованию педагог. Её госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, по пути услышали о нежелании жить. В ГУ МЧС подтвердили, что одна из версий — попытка суицида.

Фонтанка.Ру

В трёхкомнатной квартире на первом этаже, по предварительной информации, рванул бытовой газ и произошёл пожар. Горели 80 квадратных метров, обрушились межкомнатные перегородки. В пристройке к жилому дому, в которой расположена кулинарная школа, деформированы перекрытия между первым и вторым этажом.

Спасатели эвакуировали 20 жильцов парадной, один из соседей — мужчина 79 лет — с подозрением на отравление угарным газом обратился к медикам скорой, но от госпитализации отказался.

Пятиэтажный жилой дом газифицирован, его обслуживает компания «Пулковская усадьба». Сейчас газоснабжение парадной временно приостановлено.

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Комментарии (4)

bazafaka
таки хлопок газа был. Взрывы это в америке, в скрепоносной России только хлопки бывают!
Cashmare
ничё не понял... училка хотела покончить жизнь самоубийством, поэтому устроила взрыв в СОСЕДНЕЙ квартире?
houspi
За фейковый заголовок могут и привлечь.
На видео очень хорошо видно, что это был хлопок с последующим воспламенением.
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