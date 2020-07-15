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15.07.2020 09:07
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В квартире на Краснопутиловской из-за взрыва обрушились межкомнатные перегородки, пострадала женщина

«Фонтанке» стали известны подробности взрыва на Краснопутиловской, 108, в Петербурге, который произошёл утром 15 июля.

/vk.com/spb_today

В экстренных службах корреспонденту сообщили, что в 4-й квартире на 1 этаже обрушились межкомнатные перегородки, начался пожар на площади 30 квадратных метров. Из горящей квартиры была эвакуирована женщина с 70% ожогами тела. Её поместили в машину скорой помощи.

Как сообщили «Фонтанке» в «ПетербургГазе», бригада службы 04 дежурит на месте, газоснабжение парадной временно приостановлено. «Система газоснабжения дома находится на обслуживании сторонней организации», — уточнили в пресс-службе.

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