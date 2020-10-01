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01.10.2020 16:39
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3 декабря — круглый стол «Малый и средний бизнес. Предварительные итоги года»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают вас принять участие в онлайн/заочном круглом столе: «Малый и средний бизнес. Предварительные итоги года»

Предварительный список вопросов к обсуждению:

  • Проблемы МСБ в настоящее время.
  • Ситуация с кредитованием МСБ.
  • Насколько удалось выполнить план?
  • Чем, помимо кредитов, удалось помочь МСБ?

К участию в круглом столе приглашаются представители банков, финансовых и лизинговых компаний, предприниматели.

По вопросам участия обращаться: Галина Демидова, +7 921–759–38–23 (пн-пт с 10.00 до 19.00), galina@fontanka.ru

 

План мероприятий

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