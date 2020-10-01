01.10.2020 16:39
3 декабря — круглый стол «Малый и средний бизнес. Предварительные итоги года»
Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают вас принять участие в онлайн/заочном круглом столе: «Малый и средний бизнес. Предварительные итоги года»
Предварительный список вопросов к обсуждению:
- Проблемы МСБ в настоящее время.
- Ситуация с кредитованием МСБ.
- Насколько удалось выполнить план?
- Чем, помимо кредитов, удалось помочь МСБ?
К участию в круглом столе приглашаются представители банков, финансовых и лизинговых компаний, предприниматели.
По вопросам участия обращаться: Галина Демидова, +7 921–759–38–23 (пн-пт с 10.00 до 19.00), galina@fontanka.ru