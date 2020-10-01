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01.10.2020 16:36
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«Все живы, но переломаны». На Камчатской серьёзное ДТП, машину сдвигали с трамвайных путей

Затор на Камчатской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга днём 1 октября спровоцировало серьёзное ДТП: на фотографиях в соцсетях видно пострадавших.

Столкнулись две легковые машины, они получили сильные повреждения. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что, предположительно, «Хёндэ» выезжала через разрыв на левый поворот, а девушка на черном автомобиле «летела в сторону центра».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: Кадр из видео в vk.com/spb_today
Фото: Кадр из видео в vk.com/spb_today

«Все живы, но переломаны. Про авто молчу — особенно черную размотало, морда всмятку. Хотя и белый сильно. Уже оттащили от трамвайных путей пожарной. Трамваи пошли», — пишет очевидица.

По предварительным данным «Фонтанки», пострадали два человека.

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