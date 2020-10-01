Негативный сценарий по коронавирусу в Петербурге: 18 тысяч активных больных уже к концу ноября

«Если мы идем по средней кривой, а мы сейчас движемся по ней, то мы можем получить 15 000 активных больных в районе 10–11 декабря. Сейчас, напомню, 11 тысяч. То есть прирост в 4000 активных больных, — рассказал ученый. — Если будет реализован оптимистичный вариант, то мы получим 12,5 тысяч на десять дней позже — 22 декабря».

Руководитель рабочей группы, которая создаёт по заказу Минздрава РФ математические модели распространения коронавируса, Алексей Боровков, рассказал 1 октября в интервью «Фонтанке» о трех версиях развития событий — оптимистичной, усредненной и пессимистичной.

А если реализуется пессимистичный вариант, то 29 ноября, по его словам, в Петербурге может быть уже 18 тысяч активных больных. То есть почти в два раза больше, чем в июньский пик (10 619). По словам Боровкова, в этот период емкость системы здравоохранения Петербурга (общее число инфекционных коек) достигала 12 тысяч койко-мест.



Полную версию интервью ученого об эпидемиологической ситуации в Петербурге и второй волне читайте на «Фонтанке».

