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01.10.2020 15:30
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Негативный сценарий по коронавирусу в Петербурге: 18 тысяч активных больных уже к концу ноября

Руководитель рабочей группы, которая создаёт по заказу Минздрава РФ математические модели распространения коронавируса, Алексей Боровков, рассказал 1 октября в интервью «Фонтанке» о трех версиях развития событий — оптимистичной, усредненной и пессимистичной.

«Если мы идем по средней кривой, а мы сейчас движемся по ней, то мы можем получить 15 000 активных больных в районе 10–11 декабря. Сейчас, напомню, 11 тысяч. То есть прирост в 4000 активных больных, — рассказал ученый. — Если будет реализован оптимистичный вариант, то мы получим 12,5 тысяч на десять дней позже — 22 декабря».

А если реализуется пессимистичный вариант, то 29 ноября, по его словам, в Петербурге может быть уже 18 тысяч активных больных. То есть почти в два раза больше, чем в июньский пик (10 619). По словам Боровкова, в этот период емкость системы здравоохранения Петербурга (общее число инфекционных коек) достигала 12 тысяч койко-мест.

Полную версию интервью ученого об эпидемиологической ситуации в Петербурге и второй волне читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

вадики
Почалося!согласен мы илем по кривой!Беглова в отставку
Павел Михайлов
Все истерички и прочие серьезные учёные, уже прогнозировали горы трупов на улицах к апрелю.Может хватит публиковать все эти дебильные прогнозы?
Агроном аэродрома
Этот сколько в рублях?..
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