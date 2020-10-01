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01.10.2020 15:12
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В Петербурге рекорд за все время пандемии — 11 тысяч активных больных коронавирусом. Коек вдвое меньше

Алексей Боровков, руководитель рабочей группы, которая создаёт по заказу Минздрава РФ математические модели распространения коронавируса, рассказал «Фонтанке» о рекорде — на этой неделе Петербург перевалил за июньский пик по числу активных больных, которые не умерли и не выздоровели. На сегодня, 1 октября, их в городе уже 11 117 человек.

Он напомнил, что на пике в июне в Петербурге было 10 619 активных больных. И тогда емкость системы здравоохранения (общего числа инфекционных коек) достигала 12 тысяч инфекционных койко-мест. Сейчас её нет.

«Сейчас можно сказать, что наступает сложный момент. Если у нас сегодня «11 117 активных больных, то инфекционных коек не более пяти тысяч», — рассказал Боровков.

Полную версию интервью ученого, в том числе его прогнозы на конец года, читайте здесь.

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Комментарии (21)

Strelets 77
Пора бы уже понять, что главное это соблюдать дистанцию, а в переполненном транспорте, это невозможно. Человеку в маске будет там крайне некомфортно. И в принципе конечно маски для болеюших, или которые имеют контакты с болеющими.
Разгильдяйство властей поражает. На полупустых станциях метро стоит по несколько лбов в намордниках и равнодушно взирают как люди идут в метро без каких-либо СИЗ. Я уж не говорю о том, что в вагонах маски от силы на каждом пятом.
263765181
Да вообще вон что в школах и ВУЗах творится (посмотрите канал в Телеграм «Безопасная школа») А многого и не знаем ведь. Или знать не хотим? Вот о чем задуматься надо! Как то про кучу проблем забыли… пока не клюнет. А мы все про коронавирус, да ЧП, да войны, да обвал рубля и т.п.. А о детях и забыли, они один на один со своими проблемами
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