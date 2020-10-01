В Петербурге рекорд за все время пандемии — 11 тысяч активных больных коронавирусом. Коек вдвое меньше

Алексей Боровков, руководитель рабочей группы, которая создаёт по заказу Минздрава РФ математические модели распространения коронавируса, рассказал «Фонтанке» о рекорде — на этой неделе Петербург перевалил за июньский пик по числу активных больных, которые не умерли и не выздоровели. На сегодня, 1 октября, их в городе уже 11 117 человек.



Он напомнил, что на пике в июне в Петербурге было 10 619 активных больных. И тогда емкость системы здравоохранения (общего числа инфекционных коек) достигала 12 тысяч инфекционных койко-мест. Сейчас её нет.