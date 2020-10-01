Правительство продлит мораторий на банкротство, введенный из-за коронавируса, до января

Правительство РФ продлит действие моратория на банкротство со стороны кредиторов на три месяца. Относящиеся к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям организации и ИП смогут воспользоваться этим правом до начала января.



Как 1 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, во время действия моратория предприятия также смогут получить «судебную рассрочку» и изменить сроки выполнения своих обязательств.



«Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности, а значит, восстановить свой бизнес», — цитирует премьера пресс-служба кабмина. Мишустин добавил, что соответствующее постановление уже подготовлено.

