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01.10.2020 14:14
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Правительство продлит мораторий на банкротство, введенный из-за коронавируса, до января

Правительство РФ продлит действие моратория на банкротство со стороны кредиторов на три месяца. Относящиеся к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям организации и ИП смогут воспользоваться этим правом до начала января.

Как 1 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, во время действия моратория предприятия также смогут получить «судебную рассрочку» и изменить сроки выполнения своих обязательств.

«Они получат больше времени на то, чтобы разобраться с долгами без потери имущества и прекращения деятельности, а значит, восстановить свой бизнес», — цитирует премьера пресс-служба кабмина. Мишустин добавил, что соответствующее постановление уже подготовлено.

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов действует с 4 апреля. Норма должна была утратить силу 4 октября. Помимо бизнеса, относящегося к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям экономики, данной мерой поддержки могут воспользоваться российские предприятия, включенные в список системообразующих.

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