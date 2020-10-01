О проверке «Фонтанке» рассказали в Пулково 1 октября. В пресс-службе аэропорта отметили, что провести ее просили в том числе в авиакомпании Utair, рейсом которой вылетела спортсменка. В Пулково также поблагодарили Тураеву за сообщение и пообещали приложить «максимум усилий для качественных результатов».

Спортсменка Анна Тураева в соцсетях рассказала о том, как ее в Пулково приняли за мужчину и публично заставили доказывать, что пометка «жен.» в паспорте неслучайна. Петербургский аэропорт проверяет достоверность истории.

Первый пост в своем Instagram Тураева разместила три дня назад, но накануне вечером пришлось пояснять. Она рассказала, что ее не пустили на проходной, когда она собиралась на рейс в Москву. Вопрос возник к полу — в паспорте стоял женский, а внешность, судя по изложению спортсменки, говорила об обратном.

«Это было унизительно, при всей очереди меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь, в роли кого я по жизни и в постели», — написала Тураева и дополнила, что «не обижена» и «не задета», а претензия у нее «к психологическому давлению» и «унижению личности».

«Моя внешность не дает никому права лезть ко мне в душу (и трусы) с вопросами интимного характера!» — добавила петербурженка.

Тураева — шестикратная чемпионка мира по силовому троеборью, которое включает приседание со штангой, жим лежа и тягу штанги.