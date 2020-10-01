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01.10.2020 11:41
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Пулково ищет среди своих сотрудников того, кто оскорбил чемпионку мира по пауэрлифтингу

Спортсменка Анна Тураева в соцсетях рассказала о том, как ее в Пулково приняли за мужчину и публично заставили доказывать, что пометка «жен.» в паспорте неслучайна. Петербургский аэропорт проверяет достоверность истории.

О проверке «Фонтанке» рассказали в Пулково 1 октября. В пресс-службе аэропорта отметили, что провести ее просили в том числе в авиакомпании Utair, рейсом которой вылетела спортсменка. В Пулково также поблагодарили Тураеву за сообщение и пообещали приложить «максимум усилий для качественных результатов».

Первый пост в своем Instagram Тураева разместила три дня назад, но накануне вечером пришлось пояснять. Она рассказала, что ее не пустили на проходной, когда она собиралась на рейс в Москву. Вопрос возник к полу — в паспорте стоял женский, а внешность, судя по изложению спортсменки, говорила об обратном.

«Это было унизительно, при всей очереди меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь, в роли кого я по жизни и в постели», — написала Тураева и дополнила, что «не обижена» и «не задета», а претензия у нее «к психологическому давлению» и «унижению личности».

«Моя внешность не дает никому права лезть ко мне в душу (и трусы) с вопросами интимного характера!» — добавила петербурженка.

Тураева — шестикратная чемпионка мира по силовому троеборью, которое включает приседание со штангой, жим лежа и тягу штанги.

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Комментарии (16)

Olen
В Пулково вообще знатные шутники работают, раз как-то моего 2-х летнего ребенка на паспортном контроле попросили показать маму и папу! Хорошо что он не испугался чужого человека и не решил тоже пошутить
Mimic
На фотографиях по ссылке и тому, как они подаются - имидж совершенно точно мужской. А если к этому и пол поменять, то тогда уже и чемпионом не станешь или что?
german_5e4d02dc5a4f9
Почитайте нормы и законы. О паспорте в том числе. Сотрудники служб имели полное право усомниться, что предъявитель паспорта и человек в паспорте - одно и то же лицо. И троллить их, эпатируя своей скандальной внешностью, суть есть мешать работать.
И администрация Пулково не должна прогибаться под каждую капризную особу. Это рабочий момент. Сухо извинились бы - мол служба, и все.
Меня самого как-то долго пограничники не хотели пропускать - мол, "на фото в паспорте не вы". Пришлось давать объяснения.
С другой стороны, на хрена такие "биометрические" паспорты, если идентификация по фото не работает?
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