Пулково ищет среди своих сотрудников того, кто оскорбил чемпионку мира по пауэрлифтингу
Спортсменка Анна Тураева в соцсетях рассказала о том, как ее в Пулково приняли за мужчину и публично заставили доказывать, что пометка «жен.» в паспорте неслучайна. Петербургский аэропорт проверяет достоверность истории.
О проверке «Фонтанке» рассказали в Пулково 1 октября. В пресс-службе аэропорта отметили, что провести ее просили в том числе в авиакомпании Utair, рейсом которой вылетела спортсменка. В Пулково также поблагодарили Тураеву за сообщение и пообещали приложить «максимум усилий для качественных результатов».
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Добрый день дорогие мои. Я рада всех приветствовать. И попрошу обратить внимание! Мне важно внести ясность! Заголовки изданий пестрят вырванной из контекста фразой. Но изначально мой посыл был вовсе не о том что я оскоблена тем что мне пришлось доказывать то, что я женщина. ЛИСТАЕМ КАРУСЕЛЬ▶️
Первый пост в своем Instagram Тураева разместила три дня назад, но накануне вечером пришлось пояснять. Она рассказала, что ее не пустили на проходной, когда она собиралась на рейс в Москву. Вопрос возник к полу — в паспорте стоял женский, а внешность, судя по изложению спортсменки, говорила об обратном.
«Это было унизительно, при всей очереди меня отчитывали как малолетку, с вопросами интимного характера. Интересуясь, в роли кого я по жизни и в постели», — написала Тураева и дополнила, что «не обижена» и «не задета», а претензия у нее «к психологическому давлению» и «унижению личности».
«Моя внешность не дает никому права лезть ко мне в душу (и трусы) с вопросами интимного характера!» — добавила петербурженка.
Тураева — шестикратная чемпионка мира по силовому троеборью, которое включает приседание со штангой, жим лежа и тягу штанги.