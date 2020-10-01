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01.10.2020 10:59
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Обнуленные клиенты Тинькофф банка снова увидели свои деньги

Клиенты Тинькофф банка, которые жаловались на обнуление инвестиционных счетов в приложении, снова почувствовали почву под ногами.

«К старту торгов все исправлено», — рапортовали «Фонтанке» в пресс-службе кредитного учреждения 1 октября.

Сбой произошёл утром. Деньги (акции, бумаги, фонды) перестали отображаться в приложении, и клиенты волновались. Ситуация, по словам представителей Тинькоффа, затронула менее 2 тысяч человек.

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Комментарии (2)

PROM
исправили, значит молодцы
a.159753123
И это правильно. Обнуленный в стране должен быть только один. Как ДунЬкин Маклауд.
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