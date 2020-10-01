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01.10.2020 09:38
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Пенсионерка на месяц уехала из дома, оставив в квартире на Бассейной миллион и открытое окно. Воры сделали свое дело

Пожилая жительница Петербурга заявила о краже из квартиры наличных в рублях и евро и нескольких украшений. Залезть к ней домой вор смог благодаря открытому окну.

Как стало известно «Фонтанке» 1 октября, высоко лезть преступнику не пришлось, приманившая его открытым окном квартира находится на 2 этаже дома №1 по Бассейной улице. 83-летняя пенсионерка обратилась с заявлением о краже накануне, в день своего возвращения — дома ее не было с 4 сентября.

Похищены миллион рублей, тысяча евро, 2 кольца, браслет и цепочка. Вор оставил следы на сумочке пенсионерки, установить его личность пока не удалось. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (4)

hukelli
Ничего себе, а пенсионерка непростая, в церкви жила оказывается.
terry18
Это всё интересно, но только вот дом 26 по Бассейной ул. это церковь, находящаяся в Московском Парке Победы.
Serg_I
Ещё бы полиция теперь сделала своё дело...
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