17-летняя петербурженка устроила стрельбу на Ярослава Гашека. В больнице четверо

Подростковыми разборками со стрельбой запомнился понедельник жителям Фрунзенского района Петербурга. Не последнюю роль в конфликте сыграла 17-летняя девушка с ракетницей «Сигнал охотника».



Как стало известно 1 октября ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), накануне вечером в полицию поступило сообщение о драке на Ярослава Гашека, 7. Прибывший наряд встретил у указанного дома четверых подростков 16-17 лет и ещё одного 19-летнего петербуржца.



Полицейские установили, что около шести часов у ТРК «Балкания Nova» 17-летняя девушка во время ссоры выпустила заряд в голову старшему оппоненту из ракетницы. Но, судя по всему, вреда не причинила.