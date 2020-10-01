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01.10.2020 08:17
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17-летняя петербурженка устроила стрельбу на Ярослава Гашека. В больнице четверо

Подростковыми разборками со стрельбой запомнился понедельник жителям Фрунзенского района Петербурга. Не последнюю роль в конфликте сыграла 17-летняя девушка с ракетницей «Сигнал охотника».

Как стало известно 1 октября ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), накануне вечером в полицию поступило сообщение о драке на Ярослава Гашека, 7. Прибывший наряд встретил у указанного дома четверых подростков 16-17 лет и ещё одного 19-летнего петербуржца.

Полицейские установили, что около шести часов у ТРК «Балкания Nova» 17-летняя девушка во время ссоры выпустила заряд в голову старшему оппоненту из ракетницы. Но, судя по всему, вреда не причинила.

Вероятно, молодые люди до последнего выясняли отношения, так как госпитализация потребовалась четверым, в том числе стрелявшей. Интересно, что молодому человеку, в которого целились, помощь не потребовалась.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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Комментарии (5)

Cashmare
стало известно 1 октября, что накануне вечером... ну и при чем тут понедельник, автор не проспался с выходных?
Mr_Pu
Сигнал - отличная вещь для отпугивания диких животных... Но в руках животных - ...
193121
"Сигнал охотника" - это такая хлопушка с искрой. В подметки не годится регулярно запускаемым во дворах фейерверкам. Но для автора это стрельба.
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