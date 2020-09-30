В Сети появились ролики из затопленного Новороссийска. В городе не прекращается ливень
Непрекращающийся ливень привел к потопу в Новороссийске. Местные жители снимают происходящее на камеры и публикуют ролики в социальных сетях вечером 30 сентября.
Судя по опубликованным кадрам, система ливневой канализации не справляется с обрушившимся на город объемом дождевой воды. Так, на одном из видео видно, как мощная струя выбивает люк, за образовавшимся фонтаном наблюдают очевидцы.
И снова Новороссийск ул. Волгоградская pic.twitter.com/Y8oq8rBTgb— Victor in KRASNODAR 🇷🇺 Партия Натуралов (@KrasnodarIn) September 30, 2020
Автор одного из роликов уточняет, что воды уже набежало выше колен. Грязевые потоки в некоторых местах настолько сильные, что сносят на своем пути все шаткое и неустойчивое. Мэрия Новороссийска на официальном сайте предупреждает, что в ближайшее время сильный дождь не прекратится, и просит горожан следить за обновлением информации.
Согласно данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, непогода ожидается в регионе и завтра, 1 октября. В прогнозе — дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, а также шквалистое усиление ветра до 20–23 метров в секунду.