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30.09.2020 19:09
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В Сети появились ролики из затопленного Новороссийска. В городе не прекращается ливень

Непрекращающийся ливень привел к потопу в Новороссийске. Местные жители снимают происходящее на камеры и публикуют ролики в социальных сетях вечером 30 сентября.

Судя по опубликованным кадрам, система ливневой канализации не справляется с обрушившимся на город объемом дождевой воды. Так, на одном из видео видно, как мощная струя выбивает люк, за образовавшимся фонтаном наблюдают очевидцы.

Автор одного из роликов уточняет, что воды уже набежало выше колен. Грязевые потоки в некоторых местах настолько сильные, что сносят на своем пути все шаткое и неустойчивое. Мэрия Новороссийска на официальном сайте предупреждает, что в ближайшее время сильный дождь не прекратится, и просит горожан следить за обновлением информации.

Согласно данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, непогода ожидается в регионе и завтра, 1 октября. В прогнозе — дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, а также шквалистое усиление ветра до 20–23 метров в секунду.

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Комментарии (2)

Семён Дымов
Да уж .... Стыдно становится....
Как и Комсомолка начинаем желтеть.
PaaLadin
Куда у вас, простите, товарищ Горшков ливнёвки сходили?
Вы вообще следите за публикациями? Ладно скатились до уровня жёлтой прессы, мы привычные. Но материться то зачем?
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