Сам Гергиев отметил, что к участию в процессе надеются привлечь и других ведущих музыкантов — вне зависимости от того, учились они в Консерватории или нет. По его словам, при реставрации будет восстановлен исторический облик Большого зала, а не тот, который он приобрел при реконструкции в середине XX века.

О выделении средств заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко 30 сентября. По его словам, консультировать проектировщиков и подрядчиков будет худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.

Министерство культуры выделяет на первоочередные работы в Консерватории миллиард рублей в 2020–2021 годах. Стройку подхватывает Минстрой.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что речь идет не о строительстве нового объекта, а о реконструкции и реставрации.

Чернышенко напомнил, что в марте уже приезжал на объект и тогда пришлось принимать экстренные меры для проведения противоаварийных работ. Это было связано с технологическими нарушениями, которые вице-премьер назвал вандализмом. На данный момент здание обеспечено теплом, работы могут продолжаться.