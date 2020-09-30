Минкульт выделит на реставрацию Консерватории 1 млрд за 2 года. Советом поможет Гергиев
Министерство культуры выделяет на первоочередные работы в Консерватории миллиард рублей в 2020–2021 годах. Стройку подхватывает Минстрой.
О выделении средств заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко 30 сентября. По его словам, консультировать проектировщиков и подрядчиков будет худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.
Сам Гергиев отметил, что к участию в процессе надеются привлечь и других ведущих музыкантов — вне зависимости от того, учились они в Консерватории или нет. По его словам, при реставрации будет восстановлен исторический облик Большого зала, а не тот, который он приобрел при реконструкции в середине XX века.
Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что речь идет не о строительстве нового объекта, а о реконструкции и реставрации.
Чернышенко напомнил, что в марте уже приезжал на объект и тогда пришлось принимать экстренные меры для проведения противоаварийных работ. Это было связано с технологическими нарушениями, которые вице-премьер назвал вандализмом. На данный момент здание обеспечено теплом, работы могут продолжаться.
Дмитрий Чернышенко, Александр Беглов и Валерий Гергиев посетили здание Консерватории вечером 30 сентября. Неделей ранее, выступая перед сенаторами, президент Владимир Путин призвал чиновников довести до конца затянувшийся ремонт здания Консерватории на Театральной. Перед этим Следственный комитет задержал руководство одного из предыдущих подрядчиков — компании «Меандр» — в рамках дела о мошенничестве, последовали аресты.
Ремонт здания Консерватории был начат в 2014 году. Первыми подрядчиком были ЗАО «СтройФасад» и АО «БалтСтрой». В 2017–2018 годах контракты с ними были расторгнуты. Неотработанные авансы ЗАО «БалтСтрой» были возращены в бюджет, неотработанный аванс АО «СтройФасад» включен в реестр кредиторов. В 2017 году к работам приступил ООО «Меандр». В 2019 году контракт был также расторгнут, заказчик — Северо-Западная дирекция Минкульта — требовал неотработанный аванс в судебном порядке.
По утверждению СЗД, она планирует в ближайшее время объявить конкурс на противоаварийные ситуации. Однако направить полноценный проект реставрации в Главгосэкспертизу предполагается только в конце 2021 года.