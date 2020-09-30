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30.09.2020 08:05
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Азербайджан заявил, что уничтожил армянский ЗРК С-300 в Карабахе

Азербайджан заявил об уничтожении одного зенитно-ракетного комплекса С-300 вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе. Баку полагает, что несколько комплексов сняли с боевого дежурства в Ереване и перебросили в непризнанную республику.

«Вчера в ходе боев на территории Шушакенд Ходжавендского района (линия соприкосновения в Карабахе – ред.) была выведена из строя зенитно-ракетная установка С-300 противника», - сообщили 30 сентября РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Всего, по данным азербайджанских военных, с начала обострения ситуации в регионе армянская армия потеряла убитыми и ранеными до 2,7 тысячи человек, уничтожено до 130 единиц бронетехники.

По оценке армянской стороны, противник потерял 790 человек убитыми, ранены еще 1900. Кроме того, поражены 137 азербайджанских танков и других видов бронетехники, 72 беспилотника, 7 вертолетов и 1 самолет.

При этом противоборствующие стороны потери друг друга не комментируют.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (3)

DEMOMON
Продать, мы им, значит, продали, а пользоваться не научили? Да как так то!?
263761181
Это уже второй, вроде, так скоро на десятки счёт пойдёт...
Wuhan Proletarian
Товарищ Сталин в ноябре 1941 года поведал народу о потерях:
"За четыре месяца войны мы потеряли убитыми 350 тысяч и пропавшими без вести 378 тысяч человек, а раненых имеем 1 миллион 20 тысяч человек. За тот же период враг потерял убитыми, ранеными и пленными более четырех с половиной миллионов человек".
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