Азербайджан заявил, что уничтожил армянский ЗРК С-300 в Карабахе

Азербайджан заявил об уничтожении одного зенитно-ракетного комплекса С-300 вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе. Баку полагает, что несколько комплексов сняли с боевого дежурства в Ереване и перебросили в непризнанную республику.



«Вчера в ходе боев на территории Шушакенд Ходжавендского района (линия соприкосновения в Карабахе – ред.) была выведена из строя зенитно-ракетная установка С-300 противника», - сообщили 30 сентября РИА Новости в пресс-службе Минобороны Азербайджана.



Всего, по данным азербайджанских военных, с начала обострения ситуации в регионе армянская армия потеряла убитыми и ранеными до 2,7 тысячи человек, уничтожено до 130 единиц бронетехники.

