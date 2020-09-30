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30.09.2020 07:28
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Трамп и Байден провели первые дебаты. Договорились до выражений «щенок Путина»

Кандидаты в президенты США — действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и его соперник на выборах демократ Джо Байден — провели первые дебаты. Участники предвыборной гонки общались в Кливленде, штат Огайо.

В ходе дебатов, которые больше напоминали перебранку, кандидаты предпочитали непарламентские выражения, оскорбляли и постоянно перебивали друг друга, пишет 30 сентября РИА Новости. Журналисты отдали пальму первенства в словесных эскападах Байдену, из уст которого в адрес Трампа неслись призывы «заткнуться» или наоборот «продолжать тявкать». Он также припечатал действующего президента фразами «клоун» и «расист». В ходе дебатов не обошлось и без упоминания российского лидера. Байден решил уязвить своего соперника словами «щенок Путина».

«Факт в том, что я вступал в противоборство с Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он (Трамп) – щенок Путина, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат», - цитирует Байдена РИА Новости.

Речь идет об информации газеты NYT, в статье которой утверждалось, что Россия якобы вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство солдат армии США в этой стране. Москва эти данные опровергает, Трамп называет материал заказным.

Трамп не остался в долгу, заявив Байдену, что в том нет "ничего умного" и обвинил оппонента в желании лишить 180 миллионов человек частной страховки. Байден в ответ - в намерении отменить популярные меры по расширению медстраховки, принятые при Бараке Обаме. Кандидаты вспомнили про коронавирус. Байден заявил, что у Трампа нет четкого плана по борьбе с заболеванием, на что тот заявил, что при его сопернике от COVID умерли бы не двести тысяч, а два миллиона американцев.

Байден пообещал создать семь миллионов рабочих мест и добиться роста экономики еще на триллион долларов, Трамп на это только махнул рукой.

Выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября.

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Комментарии (5)

centipede
Выборы - это везде просто фарс для отвода глаз. Запудрить простым людям головы, дать им ощущение, что от них что-то зависит.
Petr_SPb
Да, двухступенчатая система выборов президента США имеет такие издержки. Но каждый выборщик заранее декларирует своё предпочтение.
У нас тоже многие решения принимаются не народом, а избранными народом представителями, только у нас не практикуются предварительные обязательства избираемых лиц принимать те или иные важнейшие решения, в том числе и кадровые, и никто их не отзовёт, если предвыборные лозунги разойдутся с реальными делами.
260642921
Плохая дискуссия всяко лучше, чем монологи из бункера. Есть возможность сравнить кандидатов в президенты вживую, а не смотреть на одно и то же лицо 20 лет подряд. И выбрать из них по собственному разумению, а не по наперсточному принципу. Граждане США сделают свои выводы из этой дискуссии, а россиянам, если вдруг выберем какого-нибудь Фургала, быстро объяснят, где место "неправильного" кандидата, нечаянно проскочившего сквозь эректоральные сети госпожи Памфиловой.
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