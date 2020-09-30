Трамп и Байден провели первые дебаты. Договорились до выражений «щенок Путина»

В ходе дебатов, которые больше напоминали перебранку, кандидаты предпочитали непарламентские выражения, оскорбляли и постоянно перебивали друг друга, пишет 30 сентября РИА Новости . Журналисты отдали пальму первенства в словесных эскападах Байдену, из уст которого в адрес Трампа неслись призывы «заткнуться» или наоборот «продолжать тявкать». Он также припечатал действующего президента фразами «клоун» и «расист». В ходе дебатов не обошлось и без упоминания российского лидера. Байден решил уязвить своего соперника словами «щенок Путина».

«Факт в том, что я вступал в противоборство с Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он (Трамп) – щенок Путина, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат», - цитирует Байдена РИА Новости.



Речь идет об информации газеты NYT, в статье которой утверждалось, что Россия якобы вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство солдат армии США в этой стране. Москва эти данные опровергает, Трамп называет материал заказным.



Трамп не остался в долгу, заявив Байдену, что в том нет "ничего умного" и обвинил оппонента в желании лишить 180 миллионов человек частной страховки. Байден в ответ - в намерении отменить популярные меры по расширению медстраховки, принятые при Бараке Обаме. Кандидаты вспомнили про коронавирус. Байден заявил, что у Трампа нет четкого плана по борьбе с заболеванием, на что тот заявил, что при его сопернике от COVID умерли бы не двести тысяч, а два миллиона американцев.



Байден пообещал создать семь миллионов рабочих мест и добиться роста экономики еще на триллион долларов, Трамп на это только махнул рукой.

