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30.09.2020 07:24
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Хоть и облачно, но всё-таки бабье лето: в Петербурге до плюс 17 и без дождей

Хорошая погода в Санкт-Петербурге сохраняется, не такая солнечная и жаркая, как на прошлой неделе, но вполне бабье лето: тепло и сухо.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 сентября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер восточный слабый. С ночных 8–10 градусов днём воздух прогреется до 15–17. Атмосферное давление существенно не изменится.

За 57 лет погодных наблюдений в последний день сентября в Петербурге чаще всего бывало паcмурно, без осадков, от 4 до 14 градусов в течение суток. Минимальная дневная температура зафиксирована в 1976 году, минус 5, а максимальная — в 2007 году, плюс 21, напоминает «Яндекс».

Октябрь значительных изменений в погоду не внесёт. 1 и 2 числа днём может быть даже на градус теплее.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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