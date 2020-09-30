Хорошая погода в Санкт-Петербурге сохраняется, не такая солнечная и жаркая, как на прошлой неделе, но вполне бабье лето: тепло и сухо.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 сентября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер восточный слабый. С ночных 8–10 градусов днём воздух прогреется до 15–17. Атмосферное давление существенно не изменится.

За 57 лет погодных наблюдений в последний день сентября в Петербурге чаще всего бывало паcмурно, без осадков, от 4 до 14 градусов в течение суток. Минимальная дневная температура зафиксирована в 1976 году, минус 5, а максимальная — в 2007 году, плюс 21, напоминает «Яндекс».