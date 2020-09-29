В Москве продолжает расти смертность от коронавируса. Летальная статистика вернулась к показателям середины июля

В Москве за последние сутки скончались 27 пациентов с коронавирусом. Об этом 29 сентября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Это рекордное количество смертей в сутки с 15 июля. Общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 5230 человек. Накануне сообщалось о 23 умерших — летальная статистика продолжает рост.



В Петербурге утром 29 сентября стало известно еще о 30 смертях от коронавируса — Северная столица вышла по этому показателю на первое место в стране.

