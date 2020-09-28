В Москве впервые с середины июля от коронавируса умерли более 20 человек за сутки

За последние сутки в Москве скончались еще 23 пациента с коронавирусом. Об этом 28 сентября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Общее количество жертв COVID-19 в столице достигло 5203 человек. Накануне сообщалось о гибели 16-ти пациентов. Сегодня количество умерших от коронавируса за сутки впервые с 15 июля превысило 20 человек.