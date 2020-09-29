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29.09.2020 22:22
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Минобороны Армении рассказало о потерях Азербайджана в Карабахе и показало уничтожение автоколонны с боеприпасами

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян вечером 29 сентября сообщил о том, какие потери понес Азербайджан за три дня конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Спутник. Армения».

По оценке армянской стороны, противник потерял 790 человек убитыми, ранены еще 1900. Кроме того, поражены 137 азербайджанских танков и других видов бронетехники, 72 беспилотника, 7 вертолетов и 1 самолет. В Минобороны Азербайджана эту информацию не комментировали.

Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян опубликовала видеозапись того, как азербайджанские грузовики при перевозке боеприпасов попали под шквальный огонь армянских сил.

Собственные потери военное ведомство Армении пока не разглашает, данные будут обнародованы позже, заявил Арцрун Ованнисян.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (11)

hal9000
Армянское радио опять заговорило..
Капитан Очевидность2
"790 убитыми, ранены 1900. поражены 137 азербайджанских танков"

Да чё уж там, сразу бы по нолику справа ещё бы приписали для эффектности. Как на базаре почти.

Устроили тоже мне там миникурскую дугу.
kоt-obormot
А за всем этим люди, и еще позавчера они были живыми.
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