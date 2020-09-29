Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян вечером 29 сентября сообщил о том, какие потери понес Азербайджан за три дня конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Спутник. Армения».



По оценке армянской стороны, противник потерял 790 человек убитыми, ранены еще 1900. Кроме того, поражены 137 азербайджанских танков и других видов бронетехники, 72 беспилотника, 7 вертолетов и 1 самолет. В Минобороны Азербайджана эту информацию не комментировали.



Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян опубликовала видеозапись того, как азербайджанские грузовики при перевозке боеприпасов попали под шквальный огонь армянских сил.