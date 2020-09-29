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29.09.2020 22:07
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Неуступчивая дама спровоцировала ДТП в Пушкине. Вместе с ней пострадали трое молодых людей

Четверо человек пострадали в ДТП в Пушкинском районе Петербурга вечером 29 сентября. Причиной тому могла стать неуступчивость дамы на «американце».

По предварительной информации, около половины восьмого вечера на пересечении Павловского шоссе и Артиллерийской улицы в Пушкине Ford под управлением 38-летней женщины не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с Toyota, за рулем которой сидел 22-летний парень.

Предполагаемая виновница дорожного происшествия отделалась травмами средней степени тяжести. Водитель японского автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии. Двоим его ровесникам, находившимся в момент аварии в машине, также понадобилась медицинская помощь. Другие подробности произошедшего будут установлены в ходе проверки.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

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Комментарии (4)

hal9000
блин в Павловск хочу...)...помойму неуступчивые тут оказались эти товарищи...мадам по главной фигачила ..
4eJIoBeK
Опять не пристегнутый иванушка
Samal_
в 22 года парень обычно уже является мужчиной. А дама в 38 всё ещё женщина. Ну это так - информация к сведению.
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