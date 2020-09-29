Неуступчивая дама спровоцировала ДТП в Пушкине. Вместе с ней пострадали трое молодых людей
Четверо человек пострадали в ДТП в Пушкинском районе Петербурга вечером 29 сентября. Причиной тому могла стать неуступчивость дамы на «американце».
По предварительной информации, около половины восьмого вечера на пересечении Павловского шоссе и Артиллерийской улицы в Пушкине Ford под управлением 38-летней женщины не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с Toyota, за рулем которой сидел 22-летний парень.
Предполагаемая виновница дорожного происшествия отделалась травмами средней степени тяжести. Водитель японского автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии. Двоим его ровесникам, находившимся в момент аварии в машине, также понадобилась медицинская помощь. Другие подробности произошедшего будут установлены в ходе проверки.