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29.09.2020 18:04
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Едут в Магадан. В Пулково проверили 28 попугаев

Перед воздушным путешествием стае попугаев пришлось пройти ветеринарный контроль в аэропорту Пулково.

Как сообщает 29 сентября пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, накануне сотрудники управления в грузовом терминале аэропорта провели предполётный ветеринарный контроль 28 попугаев семейства какаду — корелл. Петербургская компания, занимающаяся торговлей живыми животными, отправляла их самолётом индивидуальному предпринимателю из Магаданской области.

В ходе ветеринарного контроля инспекторы нарушений не выявили. Птицы отправились в Магадан.

Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора

Корелла — попугай семейства какаду длиной до 33 см с хвостом и весом около 100 граммов, живёт в Австралии. Законодательство Австралии не разрешает их вывоз за границу, хотя они довольно легко размножаются в неволе.

Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора

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