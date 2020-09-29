Перед воздушным путешествием стае попугаев пришлось пройти ветеринарный контроль в аэропорту Пулково.
Как сообщает 29 сентября пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, накануне сотрудники управления в грузовом терминале аэропорта провели предполётный ветеринарный контроль 28 попугаев семейства какаду — корелл. Петербургская компания, занимающаяся торговлей живыми животными, отправляла их самолётом индивидуальному предпринимателю из Магаданской области.
В ходе ветеринарного контроля инспекторы нарушений не выявили. Птицы отправились в Магадан.
Корелла — попугай семейства какаду длиной до 33 см с хвостом и весом около 100 граммов, живёт в Австралии. Законодательство Австралии не разрешает их вывоз за границу, хотя они довольно легко размножаются в неволе.