Голикова предложила продлить коронавирусные выплаты медикам до 1 января 2021 года
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с Владимиром Путиным 29 сентября предложила вернуться к обсуждению вопроса более справедливой оплаты труда врачей, которая базируется на фактическом времени работы, и продлить выдачу дополнительных денег за работу с COVID-19 до 1 января 2020 года.
Речь идет о том, что те выплаты и те размеры выплат, которые сейчас установлены, могут быть сохранены, но должны выплачиваться за фактически отработанное время или фактически отработанную смену. Это означает, что если в течение месяца врач получал 80 тысяч, количество смен приблизительно составляет 21, то тогда средняя выплата за смену составляет 3 880 рублей. Исходя из такой стоимости смены и фактически отработанных смен должна производиться оплата, — пояснила Голикова.
Согласно её предложению, чем больше смен, тем больше должна быть выплата, а регулирование часов внутри смены — это уже компетенция руководителя медицинской организации, который будет учитывать отработанное время.
«Это более социально выверенный и более справедливый подход. Вместе с коллегами мы предлагаем распространить такой подход до 1 января 2021 года», — сказала вице-премьер. Дальше нужно смотреть по эпидситуации, добавила она.
Предполагается, что выплата должна распространяться на старший, средний и младший медперсонал стационаров, медучреждений амбулаторного звена и скорых. Также предлагается делать надбавку техническому и административному персоналу, если в стационаре установлен ковид. В таком случае за смену предлагается считать 14 дней.