Голикова предложила продлить коронавирусные выплаты медикам до 1 января 2021 года

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с Владимиром Путиным 29 сентября предложила вернуться к обсуждению вопроса более справедливой оплаты труда врачей, которая базируется на фактическом времени работы, и продлить выдачу дополнительных денег за работу с COVID-19 до 1 января 2020 года.



Речь идет о том, что те выплаты и те размеры выплат, которые сейчас установлены, могут быть сохранены, но должны выплачиваться за фактически отработанное время или фактически отработанную смену. Это означает, что если в течение месяца врач получал 80 тысяч, количество смен приблизительно составляет 21, то тогда средняя выплата за смену составляет 3 880 рублей. Исходя из такой стоимости смены и фактически отработанных смен должна производиться оплата, — пояснила Голикова.