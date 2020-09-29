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29.09.2020 14:44
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На Стачек пожарным пришлось лезть в окно, чтобы потушить возгорание. Из квартиры эвакуировали ребенка

На проспекте Стачек, 38, днем 29 сентября произошел пожар. Как сообщили очевидцы, дым валил из окна второго этажа.

На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП», видно, что пожарному пришлось лезть в окно, чтобы побороть возгорание. Комментаторы восхищаются невозмутимым человеком, который выходит из магазина под горевшей квартирой.

Как сообщили в ГУ МЧС, горели 2 метра в однокомнатной квартире на втором этаже. Из нее пришлось эвакуировать двух человек, в том числе ребенка. Всего из дома эвакуировали семерых, пострадавших нет. В 14.11 открытое горение было ликвидировано.

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