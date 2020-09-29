Массовое ДТП, которое рисковало стать ещё более массовым, но спасла реакция одного из участников, зафиксировала камера видеонаблюдения в Красном Селе (Петербург).

Утром 29 сентября на проспекте Ленина, у пересечения с Боровой улицей, водитель служебного грузовичка УАЗа решил объехать стоявшую на остановке маршрутку, ударил «Фольксваген» и всё-таки столкнулся со стоящей маршруткой. «Только чудо и хорошая реакция водителя спасла легковушку от ещё более серьезного «замеса» на встречке, после того, как её туда выбил грузовик», — пишут в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».