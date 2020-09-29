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29.09.2020 12:05
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ДТП в Красном Селе попало на видео: объезжая маршрутку, грузовой УАЗ вытолкнул легковую на встречку

Массовое ДТП, которое рисковало стать ещё более массовым, но спасла реакция одного из участников, зафиксировала камера видеонаблюдения в Красном Селе (Петербург).

Утром 29 сентября на проспекте Ленина, у пересечения с Боровой улицей, водитель служебного грузовичка УАЗа решил объехать стоявшую на остановке маршрутку, ударил «Фольксваген» и всё-таки столкнулся со стоящей маршруткой. «Только чудо и хорошая реакция водителя спасла легковушку от ещё более серьезного «замеса» на встречке, после того, как её туда выбил грузовик», — пишут в паблике «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».

Водитель грузовика считает, что на нём вины нет. По его мнению, «водитель легковушки виноват, так как превысил скорость». Судя по всему, никто не пострадал.

Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / vk.com/krasnoe_selo
Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / vk.com/krasnoe_selo
Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / vk.com/krasnoe_selo
Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / vk.com/krasnoe_selo
Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / vk.com/krasnoe_selo
Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / vk.com/krasnoe_selo
Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / vk.com/krasnoe_selo

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Комментарии (6)

260561981
"Водитель грузовика считает, что на нём вины нет." - необходимо срочно изъять у этого глупого клоуна права и никогда не доверять ему водить автомобиль.
Adriana_Celentana
"Пострадавший" тоже хорош: он единственный во всем потоке едет с выключенным ближним светом.
MikkeL
Водитель УАЗа определенно виноват. Да у нас нет культуры пропускать, но это не повод вот так по-хамски вылезать в надежде что прокатит. Создал опасную ситуацию.
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