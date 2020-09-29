Прокуратура потребовала признать геноцидом массовые убийства в деревне под Новгородом в годы войны

«По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратурой Новгородской области изучены материалы по факту обнаружения в районе д. Жестяная Горка Батецкого района Ленинградской (с 5 июля 1944 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Новгородской области в составе РСФСР» — Новгородской) области массового захоронения лиц из числа мирного населения и военнопленных времен Великой Отечественной войны», — сообщили в надзорном ведомстве 29 сентября.

Генеральная прокуратура России потребует в суде признать геноцидом массовые убийства граждан Советского Союза под Новгородом в период Великой Отечественной войны. Речь идет о массовом захоронении военнопленных и гражданских лиц, которое обнаружили в деревне Жестяная Горка.

Проверка показала, что в 1942 году для убийства советских граждан немецко-фашистские захватчики сформировали «тайлькоманду» полиции безопасности из 20 человек. Возглавляли ее офицеры немецкого и австрийского происхождения, а в качестве исполнителей в нее также вошли выходцы из Латвийской ССР.



В 1942–1943 годах в деревне Жестяная Горка Батецкого района бойцы «тайлькоманды» систематически расстреливали, арестовывали и пытали как мирных граждан, так и военнопленных. Тела хоронили в ямах за пределами деревни. В это период были убиты не менее 2600 человек.



«Организатором расправ над советскими гражданами в Новгородской области стал немецкий генерал Герцог Курт, осужденный в декабре 1947 года Военным трибуналом Ленинградского военного округа к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на 25 лет», — рассказали в Генпрокуратуре. Непосредственные исполнители к уголовной ответственности не привлекались, добавили в ведомстве.



В целях признания этих фактов военными преступлениями и преступлениями против человечества, а также геноцида национальных, этнических и расовых групп прокуратура Новгородской области направит в Солецкий районный суд заявление.

