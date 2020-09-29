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29.09.2020 07:21
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Эксперт назвал три сценария развития эпидемии коронавируса в России

Три сценария развития эпидемии коронавируса в России спрогнозировали в Центре экономических исследований. Наихудший вариант предполагает, что пик заражений придется на начало ноября.

«Наш модельный анализ выявил три возможных сценария. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать, самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября», — рассказал 29 сентября РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра Агаси Тавадян.

Он отметил, что смысла в строгих мерах самоизоляции он не видит, поскольку их должны соблюдать около 80 процентов граждан, а такого показателя достигнуть не получится.

Правительство Петербурга к октябрю подготовило в полтора раза больше инфекционных коек по сравнению с пиком эпидемии коронавируса. Количество заболевших коронавирусом растет в России и Петербурге. Ограничений для населения пока не обещают.

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