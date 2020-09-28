Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил создать в России сайт для продажи конфискованного имущества. О своем предложении главный антимонопольщик рассказал 28 сентября в ходе встречи с Владимиром Путиным.

«Любое имущество — конфискат это будет, лес, или земля, или какое-то другое государственное имущество — продаётся по разным процедурам, объявления публикуются неизвестно где, даже опытный следопыт не найдет этих объявлений. В результате всё это достается отдельным лицам, и всё это проплывает мимо казны», — заявил Артемьев.

Артемьев пояснил, что сейчас в России существует 50 законов о реализации имущества и качество документов главу ФАС не устраивает.

По мнению главы ФАС, решением является создание единого сайта продажи госимущества — главной его задачей будет реализовать это имущество подороже. «Конечно. Выручить побольше денег для казны», — согласился Путин. Артемьев уточнил, что ФАС уже подготовила «короткий законопроект». Антимонопольщики предлагают перевести все продажи в электронный формат. «И на едином сайте любой гражданин, компания должны прочитать о продаже абсолютно любого имущества по любому законодательству», — говорит Артемьев.



«Вот я, например, за свою жизнь не видел ни одного объявления о продаже конфиската и ни разу в жизни не видел ни одного объявления о продаже вещдоков с истекшим сроком хранения. Это лимузины, дачи. Где они все?» — подытожил глава ФАС.



Отметим, сообщения о продаже конфискованного имущества все же регулярно публикуются — например, так реализовали Lexus экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Правда, продать его удалось только с третьего раза.