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28.09.2020 16:09
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Автор «Женщин Лазаря» презентует роман о гибели дворянства

7 октября в аккаунте «Буквоеда» в инстаграме пройдёт трансляция встречи с одной из самых читаемых отечественных писательниц — Мариной Степновой. Она расскажет о романе «Сад», над которым работала почти десять лет. (18+)

Писательница Марина Степнова, обладательница одной из премий «Большая книга» за роман «Женщины Лазаря», написала книгу с очень чеховским названием — «Сад». Работа шла около десяти лет, а сюжет строится вокруг усадьбы в Воронежской губернии.

Фото: ast.ru/

Роман пестрит отсылками к золотому веку русской литературы. Действие «Сада» происходит в XIX веке. В семье князя Борятинского рождается поздний ребенок — девочка Туся, непохожая характером на своих родителей. Она свободолюбива и больше напоминает женщину XXI века, чем героиню своего времени. Девушка мечтает о конном заводе и готова ради своей цели на все, даже на потерю отчего дома.

Спросить Марину Степнову, какими шедеврами русской классики она вдохновлялась и как шла работа, можно будет в среду, 7 октября, в прямой трансляции «Буквоеда» в инстаграме. Начало в 18:00.

Елена Васильева

Фото: ast.ru/

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