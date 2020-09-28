Автор «Женщин Лазаря» презентует роман о гибели дворянства
7 октября в аккаунте «Буквоеда» в инстаграме пройдёт трансляция встречи с одной из самых читаемых отечественных писательниц — Мариной Степновой. Она расскажет о романе «Сад», над которым работала почти десять лет. (18+)
Писательница Марина Степнова, обладательница одной из премий «Большая книга» за роман «Женщины Лазаря», написала книгу с очень чеховским названием — «Сад». Работа шла около десяти лет, а сюжет строится вокруг усадьбы в Воронежской губернии.
Роман пестрит отсылками к золотому веку русской литературы. Действие «Сада» происходит в XIX веке. В семье князя Борятинского рождается поздний ребенок — девочка Туся, непохожая характером на своих родителей. Она свободолюбива и больше напоминает женщину XXI века, чем героиню своего времени. Девушка мечтает о конном заводе и готова ради своей цели на все, даже на потерю отчего дома.
Спросить Марину Степнову, какими шедеврами русской классики она вдохновлялась и как шла работа, можно будет в среду, 7 октября, в прямой трансляции «Буквоеда» в инстаграме. Начало в 18:00.
Елена Васильева