Метеорологи обещают россиянам очередную аномальную зиму

Россиян опять ожидает теплая зима. Об этом 28 сентября пишет РБК со ссылкой на данные карт ожидаемых температур Гидрометцентра.



Во время отопительного сезона с октября по март в северной части России (в частности, в Петербурге), на юге, а также в Центральной Сибири температура поднимется выше нормы. В Центральной России, наоборот, станет холоднее обычного. А в Красноярске, Якутии, Магадане и на Камчатке температура аномально возрастет.



Общая картина погоды на зиму такова: температура по России будет выше нормы. Но этот отопительный сезон станет холоднее предыдущего.

