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28.09.2020 15:09
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Метеорологи обещают россиянам очередную аномальную зиму

Россиян опять ожидает теплая зима. Об этом 28 сентября пишет РБК со ссылкой на данные карт ожидаемых температур Гидрометцентра.

Во время отопительного сезона с октября по март в северной части России (в частности, в Петербурге), на юге, а также в Центральной Сибири температура поднимется выше нормы. В Центральной России, наоборот, станет холоднее обычного. А в Красноярске, Якутии, Магадане и на Камчатке температура аномально возрастет.

Общая картина погоды на зиму такова: температура по России будет выше нормы. Но этот отопительный сезон станет холоднее предыдущего.

Авторы исследований погоды отметили, что прогнозы Гидрометцентра на отопительный сезон за последние 20 лет оправдывались на 58–81%.

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Комментарии (9)

муматор
нормальный заголовок должен звучать так:
Метеорологи в очередной раз обещают россиянам.
f0ntan
На улице 20 градусов. У нас дома парят горячие батареи. Вот вам и прогноз
67832738
Аномальное жаркое лето пережили. Теперь аномально холодная зима. Ох уж эти метеорологи опять ведь не угадают.
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